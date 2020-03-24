Решение правительства: граждане Молдовы могут вернуться домой чартерами

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Сразу несколько чартерных рейсов доставят в Кишинев граждан Молдовы, которые находятся за границей. Об этом заявил премьер Ион Кику.
Правительство выдало авторизацию на осуществление нескольких чартерных рейсов компаний FlyOne и AirMoldova:
- 24 марта - Кишинев-Париж-Кишинев (AirMoldova);
- 25 марта - Кишинев-Лондон-Кишинев (FlyOne);© Sputnik / Vladimir Polusatov
- 25 марта - Кишинев-Париж-Кишинев (AirMoldova);
- 26 марта - Кишинев-Стамбул-Кишинев (FlyOne);
- 26 марта - Кишинев-Москва-Кишинев (FlyOne).
Чтобы попасть на какой-либо из этих рейсов, необходимо отправить в посольство Молдовы в той стране, где находится гражданин Молдовы, заполненную анкету.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
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