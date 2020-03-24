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Решение правительства: граждане Молдовы могут вернуться домой чартерами

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29636925/spisok-charternykh-reysov-na-kotorykh-grazhdane-mogut-vernutsya-moldova.html

Чтобы попасть на какой-либо из чартерных рейсов, необходимо отправить в посольство Молдовы в той стране, где находится гражданин Молдовы заполненную анкету.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Сразу несколько чартерных рейсов доставят в Кишинев граждан Молдовы, которые находятся за границей. Об этом заявил премьер Ион Кику.

Правительство выдало авторизацию на осуществление нескольких чартерных рейсов компаний FlyOne и AirMoldova:

Чтобы попасть на какой-либо из этих рейсов, необходимо отправить в посольство Молдовы в той стране, где находится гражданин Молдовы, заполненную анкету.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)

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