Додон с Васнецовым обсудили гумпомощь России, кредит и возврат граждан домой

Глава республики рассказал, что войдет в партию гуманитарной помощи, которую Молдове предоставит Россия, а также на каком этапе находится вопрос о выдаче Кишиневу российского кредита.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что пандемия коронавируса нового типа не должна препятствовать диалогу между Молдовой и Россией. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале во вторник по итогам встречи с послом РФ в республике Олегом Васнецовым.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими странами в важнейших областях. Были едины во мнении о том, что пандемия коронавируса не должна препятствовать диалогу между Молдовой и Россией. Более того, мы уверены, что этот глобальный кризис еще больше сплотит наши братские народы", - отметил Додон.

Молдавский президент выразил российскому руководству благодарность за готовящуюся отправку в Кишинев партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования. По его словам, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы постоянно держит связь с Роспотребнадзором для успешного выполнения данной миссии.

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Российский кредит

Додон сообщил, что в ходе беседы стороны затронули и вопрос предоставления Москвой кредита Кишиневу на инфраструктурные объекты.

"Поблагодарил Российскую Федерацию за выполнение обещания о предоставлении в ближайшее время Республике Молдова кредита в размере 200 миллионов евро на ремонт дорог. Российская сторона уже внесла соответствующие изменения в бюджет на 2020 год, и молдавские власти в скором времени внесут такие же изменения в бюджет нашей страны", - сообщил Додон.

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Транспортировка граждан

В завершение беседы, как сообщил глава республики, стороны "обсудили проблему эвакуации граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Молдова и изъявивших желание вернуться домой".

"Заверил господина Васнецова в готовности молдавского руководства оказать всю необходимую помощь для организации специальных авиарейсов и в то же время обратился к российской стороне с просьбой обеспечить доставку граждан Молдовы из Москвы в Кишинев теми же рейсами", - добавил Додон.

В субботу, 21 марта, в Кишинев прибыли два спецрейса российской компании "Аэрофлот", на которых в Москву доставили граждан России, находившихся на территории Молдовы. Этими же самолетами в республику вернулись граждане Молдовы, находившиеся в России по работе, учебе или личным делам.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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