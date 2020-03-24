Первая онлайн-сессия SputnikPro: как писать про коронавирус грамотно и вирусно

В рамках онлайн-сессии в частности пойдет речь о проблемах и особенностях освещения в СМИ вопросов связанных с короновирусом и пандемией.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в новом модуле образовательного проекта SputnikPro, проводимого в формате вебинара на тему: "Как писать про коронавирус грамотно и вирусно".

В ходе онлайн-сессии будут подняты проблемы и рассмотрены особенности освещения в СМИ вопросов связанных с короновирусом и пандемией, проанализированы подходы и практики наиболее доступной подачи специализированной информации, связанной с рассматриваемой темой.

В качестве спикеров вебинара выступят микробиолог и научно-популярный лектор Евгений Плисов и руководитель русской ленты РИА Новости Елена Глушакова.

Первая онлайн-сессия SputnikPro состоится 26 марта, в 12.00. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (регистрация открыта до 12.00, 25 марта). Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено (при достижении максимального количества участников регистрация будет остановлена).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md.

© Sputnik / Впервые на SputnikPro: Кишинев стал площадкой уникального практикума – проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за нашими новостями на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Евгений Плисов закончил биофак МГУ, микробиолог, со-ведущий программы "Микромир" на радио Маяк, научно-популярный лектор.

Евгений Плисов

Елена Глушакова работает в агентстве с 1999 года - пришла на стажировку в военно-дипломатическую редакцию и осталась работать, освещала деятельность главы МИД и министерства в целом. Через несколько лет стала корреспондентом кремлевского пула РИА Новости. Затем возглавила политическую редакцию. С 2014 года отвечает за русскоязычную ленту РИА Новости.

Елена Глушакова

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK