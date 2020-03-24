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Президент Республики Молдова Игорь Додон

Коронавирус в Молдове: для управления ситуацией Додон решил привлечь армию

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29638089/koronavirus-moldova-dlya-upravleniya-situatsiey-dodon-reshil-privlech-armiyu.html

Глава республики сообщил, что Минобороны должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении этим кризисом.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял решение задействовать личный состав министерства обороны в управлении кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

"Сегодня в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами принял решение задействовать личный состав Минобороны в управлении кризисной ситуацией. В связи с этим подписал указ, дающий военным разрешение принимать участие в соответствующих действиях для дополнительной поддержки усилий правительства по борьбе с пандемией", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Глава республики сообщил, что провел рабочую встречу с руководством министерства обороны, МВД, с секретарем Высшего совета безопасности, обсудив совместные меры государственных органов по обеспечению выполнения решений, ранее принятых властями для борьбы с распространением вируса.

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"С этой целью Минобороны должно быть готово предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала, участвующего в управлении этим кризисом. Речь может идти о выделении больничных мест, об участии военных медиков, транспортных средствах для нужд властей или о другой поддержке", - отметил Додон.

По его словам, в то же время военные должны будут помочь МВД в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса.

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"Речь, в том числе, идет о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции (имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей), что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан", - заявил президент.

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Он подчеркнул, что там, где будет необходимо, военные обеспечат также поддержку пожилых людей, чтобы им не пришлось покидать жилище.

"В зависимости от развития ситуации в ближайшее время мы примем решение и о других мерах по ограничению распространения вируса", - заключил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)

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