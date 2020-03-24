В условиях коронавируса - как должны вести себя молдавские пенсионеры

Для пожилых граждан страны, наиболее подверженных риску заражения коронавирусом, введены дополнительные ограничения, премьер-министр, заботясь об их безопасности, обратился к самым почтенным жителям страны.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Здоровье пожилых людей вызвало особую озабоченность премьер-министра страны Иона Кику - он обратился к пенсионерам с просьбой не выходить на улицу без особой надобности. Причина - риск заражения COVID-19.

"Запрещается, начиная с 25 марта, лицам, чей возраст превышает 63 года, находиться вне дома без экстренной необходимости. Исключение составляют походы в продовольственные магазины, а также обращение за экстренной медицинской помощью с посещением клиник", - написал премьер-министр на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Помощь пенсионерам в Кишиневе

Исключения для людей в обозначенной главой кабмина возрастной категории составляет и необходимость служебных командировок. Также одним из послаблений введенных ограничений нахождения лиц, чей возраст превысил 63 года, является необходимость участия в церемонии прощания с кем-либо из близких людей, ушедших из жизни.

Почти 300 добровольцев в муниципии Кишинев будут помогать оказывать соцпомощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в период действия чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила людям в возрасте покидать место жительства без строгой необходимости. Муниципалитет придет на помощь. Речь о соцработниках и их ассистентах, а также почти о 300 волонтерах, которые согласились оказать содействие в кризисной ситуации", - сообщил во вторник столичный градоначальник Ион Чебан.

Коронавирус в Молдове

Градоначальник также добавил, что проведет в ближайшее время заседание с преторами, главами управлений местной администрации и примарами пригородов, чтобы определить, как будут соблюдаться все необходимые меры.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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