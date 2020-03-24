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Врач, иллюстративное фото.

Им стоит аплодировать, всем и каждому: молдавские врачи трудятся, не щадя себя

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29639356/im-stoit-aplodirovat---moldavskie-vrachi-stali-geroyami-poslednikh-dney.html

Страны всего мира аплодируют врачам, которые стоят на страже их эпидемиологической безопасности, молдавские медики - не исключение.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В Китае людям, работавшим над погашением страшной эпидемии коронавируса, аплодировали тысячи людей, в Молдове также благодарят людей в белых халатах. 

В частности, сотрудники силовых ведомств страны и, прежде всего полиции, также отдали дань уважения медикам, включив сирены патрульных машин и "взяв под козырек" в ходе акции. Приняли участие в этом флешмобе и рядовые кишиневцы в условленный час, они хлопали с балконов многоэтажек тем, кто "светя другим, порой сгорает сам".

В авангарде молдавской медицины - врачи-инфекционисты, те, кто каждый день подвергается риску, занимаясь лечением инфицированных коронавирусом граждан страны.
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам "Noi muncim, voi stați acasă!" (Мы работаем, вы оставайтесь дома!).

Особо стоит упомянуть о Галине Кирьяковой - заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорба. Корреспондент Sputnik Молдова поддерживал связь с ней в эти непростые для республики дни.

"В мире - пандемия, большинство стран - под атакой коронавируса. Предугадать и предусмотреть развитие ситуации в стране, это - дело эпидемиологов, а наше дело - лечить пациентов. Поэтому никаких прогнозов не могу давать", - отметила собеседница.

По словам специалиста, эпидемических порогов у корнавируса в Молдове не существует. Конечно, государство предпринимает все от него зависящее, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Но коронавирус - не обычный сезонный грипп. 

"Один случай есть, и это - уже все. Это - не грипп, где столько-то зараженных людей на определенное количество населения. Здесь этот вариант не проходит. Мы не то что приблизились к эпидемии, но один случай – уже мы в эпидемии", - отметила Кирьякова.

Президент Республики Молдова Игорь Додон
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Коронавирус в Молдове: для управления ситуацией Додон решил привлечь армию
Медик подчеркнула, что у властей есть четкий план действий в случае, если вирус продолжит испытывать здоровье жителей Молдовы на прочность.

Сегодня среди некоторых наших сограждан принято пенять на качество медицинских услуг в стране и, соответственно, на врачей. Отчасти, психологи объясняют это менталитетом той части населения, которая привыкла обвинять всех вокруг, "не видя соринки в собственном глазу". В условиях чрезвычайного положения все молдавское общество убедилось, что подавляющее большинство специалистов в белых халатах продолжают жить по принципу - "Consumor aliis inserviendo" (Светя другим, сгораю сам). И за это им стоит хотя бы просто сказать "спасибо". 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
благодарность, молдова, врачи


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