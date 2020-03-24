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В Молдове выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)
135002
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29640060/moldova-vyyavili-16-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 125 человек.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще 16 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну во вторник на брифинге.

"На протяжении дня обработано 104 образца, в результате подтвердились 16 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, в трех случаях речь идет об "импорте" инфекции - из Франции, Украины и Великобритании.

"В 13 эпизодах речь идет о передаче вируса внутри страны: Кишинев - 5, Хынчешты и Сорока - по 2 случая, Новые Анены, Рышканы, Шолданешты - по одному. И один случай на территории Левобережья", - отметила министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)

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