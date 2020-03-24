19:36 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.97
  • RUB0.22
  • RON3.96
  • UAH0.64
Поиск
Больница Тома Чорбэ.

В каком состоянии муж скончавшейся женщины, у которой нашли COVID-19

© Sputnik / Cristina Bas
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)
102430
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29640869/kakom-sostoyanii-nakhoditsya-muzh-skonchavsheysya-patsientki-covid-19.html

В эксклюзивном комментарии Sputnik мужчина рассказал о своем пребывании в больнице, а также об односельчанах, с которыми его жена контактировала после приезда из Италии.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Муж 61-летней женщины, которая скончалась 18 марта (у нее были COVID-19 и другие хронические заболевания), может быть выписан в ближайшие дни из больницы. 

"Чувствую себя лучше. Сегодня сдал еще один тест на коронавирус. Надеюсь, он будет отрицательным и я смогу уехать домой. Нас четверо человек в палате. Кровати отделены стеклянными перегородками", - заявил Sputnik мужчина.

По его словам, в одной палате их разместили с учетом состояния здоровья каждого из пациентов.

Хроника коронавируса: как Молдова живет в условиях ЧП в одном видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Хроника коронавируса в одном видео: как Молдова живет в условиях ЧП

Собеседник попал в столичную инфекционную больницу Тома Чорбэ после того, как контактировал со своей женой, вернувшейся из Италии. Женщина находилась в медучреждении несколько дней. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Однако пациентка скончалась 18 марта.

Больная пробыла неделю в селе после того, как приехала из-за границы. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

"Жители села, которые госпитализированы в эту больницу, и с которыми я общаюсь по телефону, чувствуют себя лучше. Надеемся на лучшее", - сказал мужчина.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (261)

По теме

Новые данные Минздрава по ситуации с коронавирусом и состоянию больных
В условиях коронавируса - как должны вести себя молдавские пенсионеры


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Хроника коронавируса: как Молдова живет в условиях ЧП в одном видео
Хроника коронавируса в одном видео: как Молдова живет в условиях ЧП
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться