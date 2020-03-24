В каком состоянии муж скончавшейся женщины, у которой нашли COVID-19

В эксклюзивном комментарии Sputnik мужчина рассказал о своем пребывании в больнице, а также об односельчанах, с которыми его жена контактировала после приезда из Италии.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Муж 61-летней женщины, которая скончалась 18 марта (у нее были COVID-19 и другие хронические заболевания), может быть выписан в ближайшие дни из больницы.

"Чувствую себя лучше. Сегодня сдал еще один тест на коронавирус. Надеюсь, он будет отрицательным и я смогу уехать домой. Нас четверо человек в палате. Кровати отделены стеклянными перегородками", - заявил Sputnik мужчина.

По его словам, в одной палате их разместили с учетом состояния здоровья каждого из пациентов.

Собеседник попал в столичную инфекционную больницу Тома Чорбэ после того, как контактировал со своей женой, вернувшейся из Италии. Женщина находилась в медучреждении несколько дней. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Однако пациентка скончалась 18 марта.

Больная пробыла неделю в селе после того, как приехала из-за границы. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

"Жители села, которые госпитализированы в эту больницу, и с которыми я общаюсь по телефону, чувствуют себя лучше. Надеемся на лучшее", - сказал мужчина.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK