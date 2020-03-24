ЧП из-за COVID-19: отключат ли газ, свет и воду, если не заплатил по счетам

После того, как чрезвычайное положение снимут, поставщики проведут пересчет в соответствии с показателями, зарегистрированными измерительным оборудованием.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запретило отключать и штрафовать потребителей в случае неуплаты счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду.

"На период чрезвычайного положения НАРЭ запрещает владельцам лицензий, регулируемых ведомством, приостанавливать (отключать) предоставление услуг и применять штрафы в случае неуплаты в срок потребителями счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду", - отметили в структуре.

Правда будут и исключения - отключения будут проводиться в ситуациях, когда необходимо избежать угрозы жизни и здоровью людей или повреждения имущества.

"В течение этого периода владельцы лицензий вправе выставлять ежемесячные счета в соответствии с приблизительными расчетами при условии, что основу расчета будет составлять среднесуточное потребление, зарегистрированное в течение аналогичного календарного периода предыдущего года", - добавили в НАРЭ.

После того, как чрезвычайное положение снимут, поставщики проведут пересчет в соответствии с показателями, зарегистрированными измерительным оборудованием.

Специалисты НАРЭ рекомендуют оплачивать счета доступными электронными средствами, чтобы не допустить накопления долгов.

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