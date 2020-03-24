Несколько медработников РКБ попали под подозрение в заражении COVID-19

В министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы сообщили, что состояние медработников удовлетворительное.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Четверо медицинских работников Республиканской клинической больницы попали в число лиц с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы во вторник.

"Речь идет о подозрении в заражении врача, двух медсестер и санитарки. Директор РКБ, не оповестив по процедуре Минздрав и Нацагентство общественного здоровья, решил провести тесты в рамках частной лаборатории", - отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что тесты проведены не в лаборатории агентства общественного здоровья и не входят в число подтвержденных в понедельник 15 случаев.

"Состояние медработников удовлетворительное", - заключили в Минздраве.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент инфекцию выявили у 109 человек. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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