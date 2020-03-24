Додон о "втором сценарии" в ситуации с COVID-19 и о привлечении армии

Как отметил глава государства, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Молдове, власти были вынуждены пойти на более жесткие ограничения.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что республика находится на этапе второго сценария развития ситуации из-за коронавируса нового типа.

"Когда мы только приступили к регулированию этой кризисной ситуации, я говорил, что мы готовы к четырем сценариям. Второй сценарий предполагает свыше 100 больных коронавирусом - до 400-500. Мы находимся в условиях второго сценария, к которому мы были готовым, как и готовы к остальным", - сказал Додон на брифинге во вторник.

Как отметил президент, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Молдове, власти были вынуждены пойти на более жесткие ограничения. Он обратился к гражданам страны с просьбой с понимаем отнестись и поддержать руководство республики, врачей, полицейских и военных.

Додон еще раз обратил внимание, что в зону риска попадают абсолютно все граждане, но больше всего пожилые люди, которые тяжелее остальных переносят этот вирус.

"Уважаемые родители, бабушки и дедушки, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы приняли решение, чтобы, начиная со следующей недели вы получали пенсию дома. Если есть необходимость выйти в магазин или куда-то еще, обязательно сделайте так, чтобы вы не были в местах скопления людей. Мы приняли решение, что не будут начисляться штрафы, если не оплатить коммунальные услуги", - сказал Додон.

Кроме того, как отметил Додон, принято решение ограничить доступ людей в парки, скверы, спортивные и игровые площадки. "Мы видели на выходные, сколько было людей в парках. Я еще раз повторю, не у всех зараженных коронавирусом людей есть симптомы, но они являются носителями и могут распространять инфекцию. Поэтому просим избегать публичных мест", - сказал глава республики.

Как пояснил президент, чтобы помочь полиции в этом смысле он подписал указ о привлечении армии.

"Не надо бояться солдат на улицах Кишинева. Завтра они будут и в других населенных пунктах. Они находятся только для того, чтобы помочь полиции. Поэтому избегайте публичных мест", - добавил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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