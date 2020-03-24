Эксклюзив Sputnik - таксист о том, как возят пассажиров в условиях COVID-19

Водитель одной из самых крупных столичных служб такси рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, что должны знать люди, пользующиеся услугами "частных извозчиков".

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Многие жители столицы опасаются пользоваться услугами такси в период чрезвычайного положения, введенного из-за угрозы распространения коронавируса в республике. Причины прозаичны - люди не раз видели, как водителей такси штрафовали за несоблюдение карантинных норм, как в некоторых машинах устанавливали пенопластовые стены, разграничивающие пассажирские сидения и место водителя.

Корреспондент Sputnik Молдова решил встретиться с водителем такси, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела в секторе частного извоза, как таксисты стараются обезопасить и себя, и пассажиров от распространения вируса нового типа.

На вопросы ответил Александр, который попросил не называть его фамилию, поскольку боится увольнения с места работы.

- Александр, скажите, насколько эффективны, на Ваш взгляд меры, предпринимаемые в такси для предотвращения распространения коронавируса?

- В нашей службе такси, к примеру, перегородками из пенопласта оборудованы всего две машины, а стоит это довольно дорого - по 1200 леев за один автомобиль. Мера, конечно, эффективная, поскольку в такси часто садятся люди с симптомами простуды и ОРВИ. Тут, как говорится, не угадаешь - болен пассажир коронавирусом или нет.

Как мне рассказывали коллеги, пассажиры, которые садятся в такие машины, удивляются и называют новый метод провоза в условиях карантина "автозаком".

Я, к примеру, если вижу, что человек слегка болен, отказываюсь его везти, поскольку не хочу ставить в опасность свое здоровье и членов семьи.

Перчатки, в которых обязали ездить водителей, естественно нужны, поскольку мы постоянно имеем дело с деньгами - люди рассчитываются за поездку наличными. Я где-то читал, что на одной купюре может содержаться до полутора тысяч бактерий. Естественно, что после каждой поездки мы обрабатываем руки антисептиком.

Маска, насколько мне известно не спасет от заражения, однако это позволит обезопасить пассажиров в случае, если болен сам водитель.

Но маки нам не выдают, водители должны покупать их самостоятельно, если найдут, по цене от 6-8 леев и выше.

- Производится ли дезинфекция салона и дверных ручек автомобиля во избежание распространения коронавируса, либо ситуацию, что называется, "спускают на тормозах, стараясь не замечать требований властей?

- За ситуацией внимательно следят, по крайней мере, на нашей фирме. На автобазе нам выдают специальный химический раствор, которым мы регулярно обрабатываем салон и дверные руки, как внутри автомобиля, так и снаружи.

Более того, специальный спиртосодержащий гель есть у нас в поездке, каждого пассажира, который садится в салон мы настоятельно просим обрабатывать руки этим средством.

- Сейчас многие стараются всячески помочь врачам и медперсоналу, который борется с вирусной ситуацией в стране. Неравнодушные водители стараются подвозить врачей к местам работы, Нацармия включена в этот процесс. А предоставляют ли таксисты подобные услуги медикам, которым в условиях ограничения движения общественного транспорта необходимо добраться до работы?

- Такую социальную услугу ввели ровно неделю назад, когда стало понятно, что эпидемиологическая ситуация. Врач должен позвонить в службу такси и сообщить, что ему необходимо добраться до работы. Диспетчер в приоритетном порядке ищет свободную машину и отправляет ее по указанному адресу.

Я сам недавно вез врача, который обратился в нашу службу, в конце поездки поблагодарил его, что, несмотря на существующую опасность, он честно выполняет свой долг.

- От проблем социальных - к насущным. Скажите, как сейчас, когда в стране введено чрезвычайное положение, обстоят дела с заработком, хватает ли работы?

- Хороший вопрос, потому что, если пройтись по большинству таксомоторных парков нашего города, вы увидите, что от половины до двух третей машин находятся на стоянке и не выезжают уже вторую неделю подряд.

Очень уменьшился пассажиропоток, все сидят по домам. Я более десяти лет работаю в такси и не помню ни разу, чтобы так резко падали заказы. Но надо отдать должное, это - действительно чрезвычайное положение.

Однако сам характер заказов изменился в корне. Если раньше мы, в основном, брали их с домашних или рабочих адресов клиентов, то сейчас, как правило, многие вызывают машины на остановки общественного транспорта, либо просто "голосуют", стоя на дороге. Все это вызвано ограничениями в курсировании общественного транспорта.

- Бывали ли экстренные или необычные случаи за эти дни?

- Да, был один случай, человек попросил отвезти его в одно из сел Хынчештского района, где в ряде населенных пунктов введен карантин, они просто закрыты в связи с опасностью распространения коронавируса.

Я отказал напрямую, не хотелось бы рисковать, несмотря на необходимость заработка, которого в эти дни не хватает.

- Сейчас большинство граждан Молдовы вынуждены сидеть дома за свой счет, когда они вернутся на рабочие места - пока неизвестно. Безденежье, которое скоро ощутят многие граждане страны, вы уже сейчас чувствуете?

- Безусловно, спустя неделю-две при таком положении люди все реже будут вызывать такси, поскольку наш заработок зависит от того, получают ли своевременный доход другие граждане Молдовы. Думаю, что недели две продержимся.

Но, хочу отметить, чтобы люди нарочно не думали, что таксисты будут наживаться на них в таких условиях. Мы, как говорится, - такие же люди и все понимаем. Мы договорились с ребятам из службы, что никаких продленных путей и прочих уловок, которыми многие пользовались ранее, применять не будем. Беда всегда сплачивает общество - такие дела.

- Спасибо, удачи Вам и доброго пути!

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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