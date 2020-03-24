Власти озвучили основные нарушения мер по борьбе с COVID-19

Глава республики высказал надежду, что в стране не придется вводить более жесткие ограничения из ситуации с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. В Молдове зарегистрировано 84 протокола за нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса. Об это заявил президент страны Игорь Додон на брифинге во вторник.

"До настоящего момента сотрудниками полиции составлено 84 протокола. Речь идет о 30 юридических лицах и свыше 50 о физических", - сказал президент.

Он пояснил, за что наложены санкции. "В частности, речь идет о нарушении срока карантина – в отношении тех, кто должны был оставаться в самоизоляции. Нарушение ограничений, связанных и экономической деятельностью. А также, когда некоторые умышленно не соблюдали (рекомендации властей - ред.) и это привело к заражению других людей. Такие протоколы составлены", - добавил Додон.

По словам президента, ситуация управляется руководством страны и специалистами. Он призвал граждан страны отнестись с ответственностью и пониманием к тем мерам, которым необходимо следовать.

"Надеюсь, что мы справимся без введения более жестких мер. Видите, что происходит в некоторых странах, где запретили выходить из дома более, чем двум лицам. Мы готовы и к такой ситуации. И если потребуется, то перейдем. Специалисты отмечают, что сейчас не время, и хватает тех, ограничений, которые мы уже ввели", - сказал Додон.

Ранее министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщал, что на момент регистрации 66 протоколов сумма штрафов за несоблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса составили более 1,3 миллиона леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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