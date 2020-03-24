Как в Молдове поощряют медперсонал, который лечит больных коронавирусом

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Каждый медработник, задействованный для оказания помощи больным и находящимся под подозрением на коронавирус нового типа, получит к своей зарплате дополнительные 100%. Кроме того, пожертвования, которые поступают на специально открытый Минфином счет, также будут переводиться на поддержку медперсонала. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"Каждый, кто задействован для оказания медицинской помощи гражданам с подозрением на коронавирус или больным COVID-19, согласно изданному приказу получат дополнительные 100% к своей зарплате", - сказала министр.

Таким образом, размер ежемесячной оплаты труда этих медработников увеличится вдвое.

"Хочу отметить, что есть экономические агенты и физические лица, которые переводят денежные средства на счет, открытый Минфином. С ответственностью скажу, что эти деньги пойдут на финансовую мотивацию сотрудников медицинского сектора, которые находятся в первых рядах в борьбе с коронавирусом нового типа, в том числе бригад скорой помощи, которые приезжают домой и перевозят в больницу лиц с подозрением на COVID-19 и больных людей", - пояснила министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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