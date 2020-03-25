Могут ли карантинные меры поспособствовать очищению окружающей среды

В последние недели ситуация в мире сильно изменилась - чтобы избежать распространения инфекции COVID-19 многие страны вводят различные ограничения, люди крайне редко выходят на улицу, уменьшился поток транспорта. Эколог ответил, поможет ли это окружающей среде.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Во многих странах мира в условиях распространения коронавирусной инфекции большое количество людей находится на карантине, ряд населенных пунктов закрыт для въезда и выезда. Люди снизили свою активность, приостанавливается работа некоторых предприятий и фабрик. Защитники окружающей среды и экологические активисты уверены - это шанс для природы немного восстановиться.

Действительно ли это так, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эколог Владимир Гараба.

Очищение или обман

Гараба считает, что без сомнений, и на территории Молдовы будет происходить уменьшение производства отходов, как производительных, так и бытовых, соответственно, нагрузка на природу уменьшится.

"Но дело в том, что Молдова по сравнению с индустриальными странами не заметит серьезных изменений в плане загрязнения воздуха. У нас и так промышленности практически нет. Приостановка каких-то небольших предприятий существенно не повлияет на общую обстановку" - считает эколог.

Ларюшина: что ожидает граждан Молдовы в случае длительного карантина>>>

Как объяснил Гараба, загрязнение воздуха в нашей стране больше фоновое, то есть уже далеко не самые чистые воздушные массы прибывают к нам из Европы. Однако и это небольшое очищение окружающей среды в европейских странах, не сильно исправит экологическую ситуацию в Молдове, считает эксперт.

Надолго ли

"Водоемы у нас сильно не выиграют, потому что опять-таки у нас нет развитой промышленности, влияющей на окружающую среду. Все будет в целом, как и раньше. В какой-то степени мы ощутим лишь небольшие изменения, которые видны на глаз: люди меньше выходят на улицу и меньше бросают мусора", - отметил Гараба.

Эколог объяснил, что для очищения окружающей среды нужны более серьезные меры, чем только снижение активности человека. В некоторых случаях, как считает Гараба, необходимо дополнительно помочь природе очиститься, хотя разные процессы регенерации проходят и естественным путем, однако на это нужно гораздо больше времени.

Эколог уверен, что в такие моменты, как сейчас, благоприятные изменения в окружающей среде если и произойдут, то очень ненадолго. Ведь скоро люди снова возобновят всю свою деятельность, сядут в автомобили, и прежнее положение дел быстро вернется.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK