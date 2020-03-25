Могут ли карантинные меры поспособствовать очищению окружающей среды

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Во многих странах мира в условиях распространения коронавирусной инфекции большое количество людей находится на карантине, ряд населенных пунктов закрыт для въезда и выезда. Люди снизили свою активность, приостанавливается работа некоторых предприятий и фабрик. Защитники окружающей среды и экологические активисты уверены - это шанс для природы немного восстановиться.
Действительно ли это так, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эколог Владимир Гараба.
Очищение или обман
Гараба считает, что без сомнений, и на территории Молдовы будет происходить уменьшение производства отходов, как производительных, так и бытовых, соответственно, нагрузка на природу уменьшится.
"Но дело в том, что Молдова по сравнению с индустриальными странами не заметит серьезных изменений в плане загрязнения воздуха. У нас и так промышленности практически нет. Приостановка каких-то небольших предприятий существенно не повлияет на общую обстановку" - считает эколог.
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Как объяснил Гараба, загрязнение воздуха в нашей стране больше фоновое, то есть уже далеко не самые чистые воздушные массы прибывают к нам из Европы. Однако и это небольшое очищение окружающей среды в европейских странах, не сильно исправит экологическую ситуацию в Молдове, считает эксперт.
Надолго ли
Эколог объяснил, что для очищения окружающей среды нужны более серьезные меры, чем только снижение активности человека. В некоторых случаях, как считает Гараба, необходимо дополнительно помочь природе очиститься, хотя разные процессы регенерации проходят и естественным путем, однако на это нужно гораздо больше времени.
Эколог уверен, что в такие моменты, как сейчас, благоприятные изменения в окружающей среде если и произойдут, то очень ненадолго. Ведь скоро люди снова возобновят всю свою деятельность, сядут в автомобили, и прежнее положение дел быстро вернется.
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