Обязанности врачей при карантине – в Приднестровье выпустили рекомендации

Для приднестровских врачей разработали документ, где собраны рекомендации, которых они должны придерживаться во время профилактики и лечения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - Sputnik. В Министерстве здравоохранения Приднестровья утвердили клинические рекомендации для врачей по профилактике и ведению тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Документ основан на исследованиях Всемирной Организации здравоохранения.

"Как известно, специального лечения для COVID-19 в настоящее время не существует. Клиническое ведение включает в себя быстрое выполнение рекомендованных мер по профилактике и контролю инфекции, а также лечение осложнений", - отмечают в Минздраве Приднестровья.

В рекомендации включили такие разделы, как выявление и сортировка пациентов с ТОРИ, ранняя поддерживающая терапия и специфическая противовирусная терапия, забор материала для лабораторной диагностики, профилактика осложнений, ведение сложных пациентов и беременных.

В них в частности говорится о том, что на пациента с подозрением на инфекцию необходимо надеть маску и отправить его в изолированную зону или бокс. При этом все пациенты с предположением на коронавирус нового типа должны находиться друг от друга не менее, чем в метре.

Все медицинские работники, которые проводят процедуры, сопряженные с риском образования аэрозолей, должны использовать средства индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, халаты с длинными рукавами, средства защиты глаз и противоаэрозольные респираторы, прошедшие проверку на плотность прилегания.

В условиях действия режима чрезвычайного положения 23 марта санитарно-эпидемиологическую службу временно переподчинили министерству внутренних дел Приднестровья, руководитель которого Руслан Мова возглавляет Оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения коронавируса. На сегодняшний день в регионе есть 45 санитарных врачей и эпидемиологов, а также 85 человек среднего медицинского персонала, работающего в данном направлении.

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