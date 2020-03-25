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Медицинская маска

Обязанности врачей при карантине – в Приднестровье выпустили рекомендации

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29633069/obyazannosti-vrachey-pri-karantine-v-pridnestrove-vypustili-rekomendatsii.html

Для приднестровских врачей разработали документ, где собраны рекомендации, которых они должны придерживаться во время профилактики и лечения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - Sputnik. В Министерстве здравоохранения Приднестровья утвердили клинические рекомендации для врачей по профилактике и ведению тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Документ основан на исследованиях Всемирной Организации здравоохранения.

"Как известно, специального лечения для COVID-19 в настоящее время не существует. Клиническое ведение включает в себя быстрое выполнение рекомендованных мер по профилактике и контролю инфекции, а также лечение осложнений", - отмечают в Минздраве Приднестровья.

В рекомендации включили такие разделы, как выявление и сортировка пациентов с ТОРИ, ранняя поддерживающая терапия и специфическая противовирусная терапия, забор материала для лабораторной диагностики, профилактика осложнений, ведение сложных пациентов и беременных.

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© Photo : Telegram / Пресс - центр МВД ПМР
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В них в частности говорится о том, что на пациента с подозрением на инфекцию необходимо надеть маску и отправить его в изолированную зону или бокс. При этом все пациенты с предположением на коронавирус нового типа должны находиться друг от друга не менее, чем в метре.

Все медицинские работники, которые проводят процедуры, сопряженные с риском образования аэрозолей, должны использовать средства индивидуальной защиты, включая маски, перчатки, халаты с длинными рукавами, средства защиты глаз и противоаэрозольные респираторы, прошедшие проверку на плотность прилегания.

В условиях действия режима чрезвычайного положения 23 марта санитарно-эпидемиологическую службу временно переподчинили министерству внутренних дел Приднестровья, руководитель которого Руслан Мова возглавляет Оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения коронавируса. На сегодняшний день в регионе есть 45 санитарных врачей и эпидемиологов, а также 85 человек среднего медицинского персонала, работающего в данном направлении.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)

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Теги:
карантин, рекомендации минздрава, рекомендации, медики, врачи, коронавирус, Приднестровье


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