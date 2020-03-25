В Кишиневе построят три площадки для выгула собак

Столичные власти ждут предложений от горожан о том, где можно обустроить места для прогулок четвероногих.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Служба по надзору за домашними животными при главном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства объявила о подготовке к обустройству комфортабельных зон для выгула собак в связи с внедрением Регламента содержания домашних и бездомных животных в Кишиневе.

Для этого в рамках пилотного проекта в Кишиневе планируется обустройство трех площадок. Минимальный размер соответствующей территории - 20х20 метров.

Примэрия решила рассмотреть идеи кишиневцев о том, где в столице можно обустроить такие площадки.

Предложения можно отправлять по электронной почте: scpa.dglca@pmc.md до 10 апреля 2020 года, с указанием локации, адреса и фотографии соответствующей территории. Контактное лицо: Карл Луганов, телефон 079069421.

Ранее в столице запустили онлайн-платформу eu.chisinau.md, посредством которой любой житель муниципия может уведомить городские власти о проблемах, требующих решения, и о недостатках в работе коммунальных служб.

Так, в онлайн-режиме жители столицы могут сообщить в том числе о бродячих собаках и обустройстве мест отдыха жителей - парков, скверов.

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