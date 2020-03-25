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Министерство здравоохранения

В Минздраве представили новые данные по ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29646505/minzdrav-novye-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom.html

Большая часть заразившихся COVID-19 - в Кишиневе и в Хынчештах, в столичную больницу Тома Чорбэ госпитализированы 107 человек.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. К утру среды в Молдове зарегистрированы 125 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего проверены тысяча 11 человек. К настоящему моменту подтверждены 125 случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

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Как уточнила министр, в 45 случаях речь идет о ввозе инфекции в страну - из Италии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Украины, России, Румынии и Чехии. В 80 эпизодах зафиксирована передача вируса внутри страны: в Кишиневе - 32 случая, в Хынчештах - 18, в Каушанах - 5, в Штефан-Водэ - 4, в Яловенах, Сороках и Новых Аненах - по 3, в Сынджерей и Шолданештах - 2, в Кантемире и Рышканах - по 1.

Большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ - 107. Из них 17 — в стабильно тяжелом состоянии, 12 — в удовлетворительном.

В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 детей и двое родителей.

В Республиканской клинической больнице - четверо инфицированных коронавирусом, трое из них в тяжелом состоянии.

"Есть 116 человек, у которых подозревают наличие коронавируса нового типа. В течение дня мы представим обновленные данные о результатах лабораторного тестирования", - добавила Думбрэвяну.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (274)

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