В Минздраве представили новые данные по ситуации с коронавирусом

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. К утру среды в Молдове зарегистрированы 125 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
"Всего проверены тысяча 11 человек. К настоящему моменту подтверждены 125 случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.
Большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ - 107. Из них 17 — в стабильно тяжелом состоянии, 12 — в удовлетворительном.
В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 детей и двое родителей.
В Республиканской клинической больнице - четверо инфицированных коронавирусом, трое из них в тяжелом состоянии.
"Есть 116 человек, у которых подозревают наличие коронавируса нового типа. В течение дня мы представим обновленные данные о результатах лабораторного тестирования", - добавила Думбрэвяну.
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Sputnik / Alex PanzicovКоронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
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