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Полицейский, архивное фото

В МВД рассказали о совместных патрулях полиции и военных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29646909/pri-chrezvychaynom-polozhenii-kishinev-patruliruyut-brigady-politsii-i-voennykh.html

Министерство внутренних дел и министерство обороны Молдовы объединили усилия для того, чтобы совместно противодействовать распространению коронавируса, были сформированы совместные патрульные бригады, состоящие из полицейских и военных.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Экипажи сотрудников полиции и служащих Национальной армии в среду будут совместно патрулировать различные населенные пункты страны в условиях коронавируса, чтобы обеспечить соблюдение общественного порядка. Об этом сообщили в среду в министерстве внутренних дел республики.

"Такие меры необходимы для того, чтобы обратить внимание граждан страны, призвать их к ответственности для усиления мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, эти мобильные экипажи сообщают гражданам о COVID-19 посредством громкоговорителей", - сказано в официальном сообщении, распространенном МВД страны.

Полицейские и военные будут патрулировать общественные места в условиях введенного в Молдове чрезвычайного положения. Это касается инспекции парков и привычных зон отдыха горожан.

Президент Республики Молдова Игорь Додон
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Додон о "втором сценарии" в ситуации с COVID-19 и о привлечении армии
Такие меры, как отметили в МВД, необходимы для поддержания общественного порядка и обеспечения соблюдения гражданами Молдовы карантинных предписаний, самоизоляции большинства населения в условиях карантина.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Теги:
чп, коронавирус, патрулирование, Кишинев


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