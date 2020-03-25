В МВД рассказали о совместных патрулях полиции и военных

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Экипажи сотрудников полиции и служащих Национальной армии в среду будут совместно патрулировать различные населенные пункты страны в условиях коронавируса, чтобы обеспечить соблюдение общественного порядка. Об этом сообщили в среду в министерстве внутренних дел республики.
"Такие меры необходимы для того, чтобы обратить внимание граждан страны, призвать их к ответственности для усиления мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, эти мобильные экипажи сообщают гражданам о COVID-19 посредством громкоговорителей", - сказано в официальном сообщении, распространенном МВД страны.
Полицейские и военные будут патрулировать общественные места в условиях введенного в Молдове чрезвычайного положения. Это касается инспекции парков и привычных зон отдыха горожан.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
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