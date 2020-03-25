Когда пандемию победят, кишиневцы смогут выйти в обновленный парк

Излюбленное место отдыха кишиневцев - парк "Ла Извор" - предстанет в новых красках после реконструкции, которая близка к своему завершению.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан рассказал о реконструкции парка "Ла Извор", где одновременно началось строительство первого в нашей стране стадиона для пляжного футбола.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Кишиневский парк "Ла Извор" после реконструкции будет не узнать

Как отметил градоначальник, 80% стоимости работ покроет FIFA в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола, которая предоставит оставшиеся 20% средств, необходимых для строительства и обустройства арены.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Кишиневский парк "Ла Извор" после реконструкции будет не узнать

Примэрия Кишинева намерена обустроить 2 из 4 существующих зон парка, а касательно строительства самого стадиона уже есть решение муниципального совета Кишинева. Арена рассчитана на 1100 мест и будет передана в пользование жителей.

"Вокруг этого стадиона будут обустроены 2 поля для мини-футбола, 2 теннисных корта, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 детские игровые площадки и площадка для барбекю. Все это будет общественным", - рассказал столичный градоначальник.

Возле парка, на свободном участке на улице Гидигич, рядом с футбольным клубом "Буюкань", на 1 гектаре земли будет организована общественная парковка.

Также планируется восстановить пешеходные дорожки, что обеспечит связь между 4 озерами парка общей протяженностью 7,8 километра. Появятся и дорожки для велосипедистов, будет обустроен фонтан. В примэрии хотят, чтобы парк "Ла Извор" стал местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.

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