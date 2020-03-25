Вице-премьер: зарплаты и пенсии выплатят вовремя и в полном объеме

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Правительство будет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, пенсии и социальные пособия. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца в эфире телепередачи на одном из частных телеканалов.
По словам Пушкуцы, специалисты министерства финансов работают над проектом закона о внесении поправок в госбюджет на 2020 год. В нем будет отражена реальная ситуация в экономике с учетом пандемии COVID-19 и затраты на меры противодействия вирусу.
"Наша цель - поддержать людей, нуждающихся в лечении, а также тех, кто пострадал от последствий ограничений, введенных для экономической деятельности. Мы будем поддерживать бизнес-среду и введем режим жесткой экономии бюджетных расходов на содержание органов государственной власти", - подчеркнул он.
"Мы ценим усилия экономических агентов, которые продолжают поддерживать своих сотрудников, несмотря на то, что объем предоставляемых ими услуг значительно сократился", - отметил Пушкуца.
Он также добавил, что власти поддержат социальную сферу и реальный сектор экономики, а также сделают все, чтобы успешно реализовать запланированные инфраструктурные проекты.
Правительственный интервенционный фонд будет увеличен примерно на 150 миллионов леев.
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