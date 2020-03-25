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Вице-премьер: зарплаты и пенсии выплатят вовремя и в полном объеме

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29648750/vice-premier-zarplaty-pensii-vyplata-vovremya-i-v-polnom-obeme.html

Власти республики ищут возможности для сокращения сроков выплаты социальных пособий и повышения зарплат тем, кто участвует в борьбе с эпидемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Правительство будет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, пенсии и социальные пособия. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца в эфире телепередачи на одном из частных телеканалов.

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Также он объявил о том, что исполнительная власть ищет возможности для сокращения сроков выплаты социальных пособий и повышения зарплат тем, кто участвует в борьбе с эпидемией COVID-19.

По словам Пушкуцы, специалисты министерства финансов работают над проектом закона о внесении поправок в госбюджет на 2020 год. В нем будет отражена реальная ситуация в экономике с учетом пандемии COVID-19 и затраты на меры противодействия вирусу.

"Наша цель - поддержать людей, нуждающихся в лечении, а также тех, кто пострадал от последствий ограничений, введенных для экономической деятельности. Мы будем поддерживать бизнес-среду и введем режим жесткой экономии бюджетных расходов на содержание органов государственной власти", - подчеркнул он.

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Министр финансов упомянул и о неотложных мерах по поддержке деловой среды, одобренных на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 23 марта, и отметил, что на следующей неделе правительство выступит с еще одним пакетом мер, предусматривающих более решительные финансовые действия для поддержки предпринимателей в период кризиса.

"Мы ценим усилия экономических агентов, которые продолжают поддерживать своих сотрудников, несмотря на то, что объем предоставляемых ими услуг значительно сократился", - отметил Пушкуца.

Он также добавил, что власти поддержат социальную сферу и реальный сектор экономики, а также сделают все, чтобы успешно реализовать запланированные инфраструктурные проекты.

Правительственный интервенционный фонд будет увеличен примерно на 150 миллионов леев.

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