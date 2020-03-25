Движение транспорта на некоторых улицах в центре Кишинева перекроют до лета

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Движение транспорта на некоторых участках ряда центральных улиц Кишинева приостановят. Такое решение принято столичной администрацией.
А с 1 апреля по 1 июня приостановят движение по улице А. Щусева на участке улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Такие меры связаны с ремонтом канализации.
Кроме того, до 22 апреля нельзя проехать по улице Влайку Пыркэлаб на участке улиц М. Когэлничану - А. Матеевич. Это также связано с ремонтом канализации.
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