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Движение транспорта на некоторых улицах в центре Кишинева перекроют до лета

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29649508/dvizhenie-transporta-na-nekotorykh-ulitsakh-v-tsentre-chisinau-perekroyut-do-leta.html

Водителям стоит следовать указаниям временных дорожных знаков, так как сразу на трех участках дорог в центральной части столицы взялись за ремонт.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Движение транспорта на некоторых участках ряда центральных улиц Кишинева приостановят. Такое решение принято столичной администрацией.

Ion Chicu
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, с 25 марта по 3 мая перекрыта улица М. Еминеску в периметре улиц Митрополит Варлаам - Колумна и Колумна – Александру чел Бун.

А с 1 апреля по 1 июня приостановят движение по улице А. Щусева на участке улиц Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Такие меры связаны с ремонтом канализации.

Кроме того, до 22 апреля нельзя проехать по улице Влайку Пыркэлаб на участке улиц М. Когэлничану - А. Матеевич. Это также связано с ремонтом канализации.

Ремонтные работы в центре Кишинева
Ремонтные работы в центре Кишинева

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