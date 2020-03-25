Примар Кишинева о том, как в столице будут противостоять коронавирусу

Муниципалитет Кишинева будет уделять особое внимание мерам по противодействию распространения вируса нового типа COVID-19, об этом сообщил генеральный примар города Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан встретился в среду с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Со специалистами Чебан обсудил меры, которые необходимо предпринять руководству города и прилегающих к нему населенных пунктов для предотвращения распространения коронавируса.

"Сообщил специалистам о тех действиях, которые готовы предпринять, о готовности реализовать все возможные сценарии, которые позволили бы нам спасти, как можно больше людей", - написал Чебан на своей персональной странице в Facebook по результатам встречи. © Sputnik / Evghenii Panasenco Хроника коронавируса в одном видео: как Молдова живет в условиях ЧП

В качестве меры по изоляции зараженных предложено использовать помещения санаториев в Вадул луй Водэ. Столичным властям предстоит проверить, соответствуют ли эти объекты санитарным нормам.

В частности, муниципалитет намерен закупить тесты для выявления коронавируса, продолжить обеспечение медучреждений и персонала всем необходимым перечнем лекарств и продуктов.

Представители ВОЗ, в свою очередь, обратились к гражданам Молдовы, напомнив о необходимости находиться в изоляции в условиях карантина, а в случае симптомов респираторного заболевания, сразу обращаться к врачу.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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