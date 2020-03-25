Додон сообщил о скором принятии мер по поддержке населения

В Молдове продолжает действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19: власти республики ищут возможности по поддержке населения и бизнеса.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о том, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры по поддержке населения в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса нового типа.

"Власти страны предпринимают новые действия для поддержки населения и экономических агентов в экстренной ситуации. На время действия режима чрезвычайного положения Национальное агентство по регулированию в энергетике запретило отключение от услуг или наложение штрафов в случае, если потребители вовремя не заплатят за электроэнергию, отопление, природный газ или питьевую воду", - отметил Додон.

По его словам, исключением станут ситуации, когда отключение производится для того, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья людей или нанесения ущерба собственности.

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"На деле это означает "замораживание" платежей за отопление, воду, газ и электричество на время действия ЧП без риска наложения штрафов и отключения от этих услуг. Скоро будут предприняты и другие меры по поддержке населения", - пояснил президент.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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