15:31 25 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD18.01
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Правительство

Новые лица в ряде министерств Молдовы: правительство утвердило перестановки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
36610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29650706/novye-litsa-v-ryade-ministerstv-moldova-pravitelstvo-utverdilo-perestanovki.html

Перестановки коснутся сразу о нескольких министерств: речь идет о технической корректировке в МИДЕИ, а также о новых госсекретарях Минэкономики, Минсельхоза и генсеке МВД.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Члены правительства утвердили на заседании в среду ряд кадровых перестановок.

Так, Олег Цуля отозван с должности посла Молдовы в Венгрии в связи с его назначением 16 марта на пост министра иностранных дел и европейской интеграции.

Присяга новых членов правительства от Демпартии
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Кто такой новый глава МИДЕИ Олег Цуля

С поста госсекретаря министерства экономики и инфраструктуры отозван Михай Лупашку на основе подданного им заявления. С 30 марта в Минэкономики придут два новых госсекретаря – Лилия Палий и Анатол Усатый. Последний занимал пост министра экономики и инфраструктуры до 16 марта 2020 года.

Януш Ерхан, который был госсекретарем МВД, станет генсеком этого министерства. Он окончил факультет права Госуниверситета Молдовы, работал в различных госструктурах.

Максим Попов назначен с 26 марта на пост госсекретаря министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Он будет ответственен за вопросы окружающей среды. Как сообщил министр Ион Пержу, у Попова есть опыт работы как в частном, так и государственном секторах. Последние месяцы Попов работал в профильном министерстве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Новые члены правительства Молдовы от Демпартии приведены к присяге


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться