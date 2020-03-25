Новые лица в ряде министерств Молдовы: правительство утвердило перестановки

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Члены правительства утвердили на заседании в среду ряд кадровых перестановок.
Так, Олег Цуля отозван с должности посла Молдовы в Венгрии в связи с его назначением 16 марта на пост министра иностранных дел и европейской интеграции.
С поста госсекретаря министерства экономики и инфраструктуры отозван Михай Лупашку на основе подданного им заявления. С 30 марта в Минэкономики придут два новых госсекретаря – Лилия Палий и Анатол Усатый. Последний занимал пост министра экономики и инфраструктуры до 16 марта 2020 года.
Януш Ерхан, который был госсекретарем МВД, станет генсеком этого министерства. Он окончил факультет права Госуниверситета Молдовы, работал в различных госструктурах.
Максим Попов назначен с 26 марта на пост госсекретаря министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Он будет ответственен за вопросы окружающей среды. Как сообщил министр Ион Пержу, у Попова есть опыт работы как в частном, так и государственном секторах. Последние месяцы Попов работал в профильном министерстве.
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