Россия предоставит тесты на COVID-19 для приднестровцев

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Российская Федерация обеспечит приднестровцев 5000 тестов на определение наличия COVID-19. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Эти тесты направят напрямую в профильный кишиневский центр, но использоваться они будут адресно – для исследования проб приднестровцев", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.
В случае массового распространения вируса их применение позволит в оперативном порядке определять граждан с наибольшей вероятностью наличия COVID-19. Их пробы будут в приоритетном порядке направляться в Кишинев.
Цены
Еще один аспект, который обсуждался на Опертштабе, – положение на рынке потребительских товаров.
"Завышение цен и иные действия спекулятивного характера в условиях чрезвычайного положения будут наказываться в строжайшем порядке", - подчеркнул Красносельский, поручив МВД усилить контроль в данном направлении.
Поддержка бизнеса
При этом было отмечено, что в Приднестровье принимаются меры поддержки добросовестных предпринимателей, пострадавших от введения ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса. Среди социально значимых инициатив – предоставление предприятиям, находящимся в вынужденном простое, кредитов на финансирование кассовых разрывов.
"Кредитные средства с минимальной процентной ставкой можно будет использовать на выплату зарплат и погашение коммунальных платежей", - отметил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.
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