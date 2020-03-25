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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

Россия предоставит тесты на COVID-19 для приднестровцев

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29651324/rossiya-predostavit-testy-na-koronavirus-dlya-pridnestrovtsev.html

Российская помощь, регулирование цен и поддержка предпринимателей в период чрезвычайного положения в Приднестровье обсуждались на заседании Оперштаба по коронавирусу.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Российская Федерация обеспечит приднестровцев 5000 тестов на определение наличия COVID-19. Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

"Эти тесты направят напрямую в профильный кишиневский центр, но использоваться они будут адресно – для исследования проб приднестровцев", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера Вадима Красносельского.

Медицинская маска
© Sputnik / Yana Zaharova
Обязанности врачей при карантине – в Приднестровье выпустили рекомендации
Он считает целесообразным приобретение и экспресс-тестов – по мнению специалистов, менее точных, но более доступных.

В случае массового распространения вируса их применение позволит в оперативном порядке определять граждан с наибольшей вероятностью наличия COVID-19. Их пробы будут в приоритетном порядке направляться в Кишинев.

Цены

Еще один аспект, который обсуждался на Опертштабе, – положение на рынке потребительских товаров.

"Завышение цен и иные действия спекулятивного характера в условиях чрезвычайного положения будут наказываться в строжайшем порядке", - подчеркнул Красносельский, поручив МВД усилить контроль в данном направлении.

Поддержка бизнеса

При этом было отмечено, что в Приднестровье принимаются меры поддержки добросовестных предпринимателей, пострадавших от введения ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса. Среди социально значимых инициатив – предоставление предприятиям, находящимся в вынужденном простое, кредитов на финансирование кассовых разрывов.

"Кредитные средства с минимальной процентной ставкой можно будет использовать на выплату зарплат и погашение коммунальных платежей", - отметил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

Металлургический завод в Рыбнице.
© Sputnik / И. Зенин
С какими предложениями приднестровские предприниматели обратились к властям
Еще одно предложение – освобождение таких предприятий от единого социального налога, а их работников – от уплаты подоходного налога. Временно не работающим из-за карантина индивидуальным предпринимателям предложено осуществить пересчет стоимости патента. Кроме того, правительство считает правильным приостановить проведение ряда проверочных мероприятий, а также предоставить отсрочки по уплате налоговых и коммунальных платежей.

Новые реалии выявили необходимость ввести в правовое поле понятие "удаленная работа". К пятнице планируется представить комплексный законопроект.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)

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Теги:
тесты, карантин, Приднестровье


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