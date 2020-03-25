Из резервного фонда выделят 36 миллионов леев на закупку защитных средств

Глава правительства пояснил, что на данный момент у страны есть необходимая спецэкипировка, а закупку сделают про запас.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Минфин выделяет свыше 36 миллионов леев (порядка двух миллионов долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) из резервного фонда правительства на закупку средств защиты медицинского персонала.

Это делается для контроля и предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил на заседании камбина вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца.

"Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства 36 миллионов 28 тысяч леев Минздраву для закупки 200 тысяч защитных экранов и 500 тысяч респираторов", - сказал Пушкуца.

По словам премьера Иона Кику, данный проект принимается в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса нового типа.

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"У нас есть на данный момент эти защитные средства, но мы готовимся на будущее - на вторую половину апреля, май. Поэтому выделяем 36 миллионов. Речь идет о закупке не простых медицинских масок, а респираторов, а также защитных экранов, в которых работает медперсонал и пограничные полицейские", - сказал Кику.

По его словам, при следующей корректировке бюджета Минфин представит предложения по дополнению и резервного фонда, и интервенционного фонда более чем на 100 миллионов леев.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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