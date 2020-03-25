В Кишиневе оштрафовали священника за проведение службы под сводами церкви

Ранее Митрополия Молдовы приняла решение, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik, Кэтэлина Черней. Священнослужитель, который провел службу в одной из церквей в центре Кишинева, оштрафован на 25 тысяч леев, сообщает sputnik.md.

Как полагают правоохранительные органы, не были соблюдены меры по предотвращению и борьбе с коронаронавирусом нового типа.

Ранее Митрополия Молдовы приняла решение, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все места отправления культа обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных церковных школ приостановлена.

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По состоянию на 24 марта правоохранительные органы составили 84 протокола за нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса.

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