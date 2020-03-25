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В Молдове зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29652821/moldova-zaregistrirovali-24-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 149 человек.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 24 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в среду на брифинге.

"На протяжении дня обработано 153 образца, в результате подтвердились 24 случая инфекции COVID-19. В трех случаях речь идет об "импорте" - два из Великобритании и один из Германии. В 21 случае - передача вируса внутри страны - Кишинев, Сорока, Хынчешты, Рышканы, Штефан-Водэ, Яловены, Страшены", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, все граждане госпитализированы и получают всю необходимую медпомощь.

Коронавирус в Молдове

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)

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