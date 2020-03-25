Граждане Молдовы продолжают нарушать карантинные ограничения - подробности

Несмотря на предупреждения властей, некоторые граждане страны продолжают халатно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Жительница временно закрытого села Балчана Хынчештского района проигнорировала карантинные меры и сбежала навестить брата, живущего в соседнем населенном пункте - Бужор. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Хынчешт.

В Балчане зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом, после чего село было полностью переведено на карантин, все выезды и дороги из него были закрыты. Однако местная жительница нашла способ выбраться из села окольными путями.

По словам сотрудников полиции, узнав о происшествии, полицейские отправились на поиски беглянки, найдя женщину в доме ее брата в селе Бужор.

В качестве наказания сбежавшей из карантина женщине и ее брату выписали штрафы по 22 тысячи 500 леев.

В другом эпизоде жительницу Вулканешт оштрафовали на 11 тысяч леев за нарушение карантина. Информацию подтвердили в Управлении полиции Гагаузии.

Женщина 1941 года рождения приехала из Великобритании 14 марта. Согласно инструкциям по профилактике коронавируса, она была помещена на карантин и не должна была выходить из своего домовладения в течение 14 дней.

Тем не менее ее неоднократно видели в продовольственных магазинах, хотя соседи предлагали ей помощь в приобретении продуктов питания.

В итоге сотрудники полиции наложили на нарушительницу карантина штраф в размере 11 тысяч леев.

За игнорирование карантинных ограничений, введенных властями страны в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, поплатились еще четверо граждан Молдовы .

Так, в Хынчештском районе республики, где есть изолированные из-за COVID-19 села, троих мужчин в возрасте 65, 64 и 23 лет оштрафовали за пренебрежение карантинными нормами на крупные суммы - каждый из них должен выплатить государству за допущенные вольности по 22,5 тысячи леев.

Те же санкции применены и по отношению к 31-летной женщине - также жительнице одного из сел Хынчештского района.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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