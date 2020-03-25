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Передача гуманитарной помощи

Молдова получила от Китая 1500 тестов для диагностирования коронавируса

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29653099/moldova-poluchila-china-1500-testov-dlya-diagnostirovaniya-koronavirusa.html

Как заявил глава государства, в ближайшее время страна получит еще одну партию помощи от партнеров из КНР.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Партия гуманитарной помощи от китайской стороны прибыла в молдавскую столицу в среду. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон
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"Сегодня в Кишинев прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной посольством Китайской Народной Республики в Молдове. 1500 тестов для диагностирования коронавируса переданы Национальному агентству по здравоохранению", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он выразил благодарность китайским партнерам "за руку помощи, протянутую в минуту острой необходимости".

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"Напомню, что в ближайшее время Молдова получит еще одну партию помощи от Китайской Народной Республики: около трех тонн медикаментов, медицинских материалов и оборудования – все это нужно для поддержки усилий властей страны по борьбе с пандемией COVID-19", - добавил президент.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)

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