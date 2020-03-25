Молдова получила от Китая 1500 тестов для диагностирования коронавируса

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Партия гуманитарной помощи от китайской стороны прибыла в молдавскую столицу в среду. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.
"Сегодня в Кишинев прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной посольством Китайской Народной Республики в Молдове. 1500 тестов для диагностирования коронавируса переданы Национальному агентству по здравоохранению", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он выразил благодарность китайским партнерам "за руку помощи, протянутую в минуту острой необходимости".
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"Напомню, что в ближайшее время Молдова получит еще одну партию помощи от Китайской Народной Республики: около трех тонн медикаментов, медицинских материалов и оборудования – все это нужно для поддержки усилий властей страны по борьбе с пандемией COVID-19", - добавил президент.
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