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Ответ отрицательный: COVID-19 у 15 приднестровцев не подтвердился

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (286)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29653171/otvet-otritsatelnyy-diagnoz-15-prob-pridnestrovtsev.html

Из карантинного госпиталя в Слободзее - единственного медицинского центра в Приднестровье, где содержаться больные с симптомами заболевания коронавирусом, к 25 марта выписалось девять человек.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Диагноз "коронавирус" не подтвердился. Ответ на все 15 проб, отправленных в Кишинев на исследование, отрицательный. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава оперативного штаба Руслан Мова.

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус
© REUTERS / Andreas Gebert
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Из Слободзейской районной больницы выписано девять человек. В стационаре находится 31 пациент, из них восемь несовершеннолетних. Шесть человек с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" переведены в новый отремонтированный блок в соседнем здании. Их состояние здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести. Самочувствие двоих заболевших близится к удовлетворительному.

Врачи проводят лечение пациентов, исходя из последних рекомендаций ВОЗ, учитывая опыт других стран, в том числе Китая, где есть положительные результаты выздоровления.

С 24 марта организован подвоз медицинских работников к месту работы и жительства. Составлен график движения и маршруты. В среду утром на работу доставлены 106 врачей и других работников из числа медперсонала.

В Слободзейскую ЦРБ поступили 200 специальных защитных костюмов. До окончания дня 89 таких костюмов будут доставлены в лечебные учреждения по всем городам и районам региона. Порядка 30 тысяч многоразовых масок распределены по медицинским учреждениям Приднестровья.

Всего с момента введения ограничительных мер было вынесено порядка 500 предписаний о необходимости строго соблюдения домашнего карантина. Совместно со специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии сотрудники правоохранительных органов регулярно осуществляют проверку лиц, находящихся в самоизоляции. С учетом необходимости неоднократно посещать входящих в данный контингент, таких проверок с момента введения чрезвычайного положения уже осуществлено свыше 1900.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (286)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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