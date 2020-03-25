Ответ отрицательный: COVID-19 у 15 приднестровцев не подтвердился

Из карантинного госпиталя в Слободзее - единственного медицинского центра в Приднестровье, где содержаться больные с симптомами заболевания коронавирусом, к 25 марта выписалось девять человек.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Диагноз "коронавирус" не подтвердился. Ответ на все 15 проб, отправленных в Кишинев на исследование, отрицательный. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал глава оперативного штаба Руслан Мова.



Из Слободзейской районной больницы выписано девять человек. В стационаре находится 31 пациент, из них восемь несовершеннолетних. Шесть человек с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" переведены в новый отремонтированный блок в соседнем здании. Их состояние здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести. Самочувствие двоих заболевших близится к удовлетворительному.

Врачи проводят лечение пациентов, исходя из последних рекомендаций ВОЗ, учитывая опыт других стран, в том числе Китая, где есть положительные результаты выздоровления.

С 24 марта организован подвоз медицинских работников к месту работы и жительства. Составлен график движения и маршруты. В среду утром на работу доставлены 106 врачей и других работников из числа медперсонала.

В Слободзейскую ЦРБ поступили 200 специальных защитных костюмов. До окончания дня 89 таких костюмов будут доставлены в лечебные учреждения по всем городам и районам региона. Порядка 30 тысяч многоразовых масок распределены по медицинским учреждениям Приднестровья.

Всего с момента введения ограничительных мер было вынесено порядка 500 предписаний о необходимости строго соблюдения домашнего карантина. Совместно со специалистами территориальных центров гигиены и эпидемиологии сотрудники правоохранительных органов регулярно осуществляют проверку лиц, находящихся в самоизоляции. С учетом необходимости неоднократно посещать входящих в данный контингент, таких проверок с момента введения чрезвычайного положения уже осуществлено свыше 1900.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK