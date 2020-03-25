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Водительские права старого образца

Соглашение о признании водительских прав с Турцией: кабмин утвердил договор

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29654055/soglashenie-o-priznanii-voditelskikh-s-turtsiey-kabmin-utverdil-dogovor.html

Документ был подписан по инициативе Анкары, которая исходила из многочисленных просьб со стороны находящихся в стране граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Правительство Молдовы одобрило в среду соглашение с Турцией о взаимной конвертации и признании водительских прав. Далее кабмин должен уведомить парламент об утверждении соглашения, а министерство иностранных дел и европейской интеграции - турецкую сторону.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Республики Молдова Игорь Додон и премьер Ион Кику
© Photo : Пресс-служба правительства
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"Документ был подписан по инициативе турецкой стороны, которая вытекает из многочисленных просьб со стороны граждан Молдовы", - завил глава МВД Павел Воку.

Он подчеркнул, что соответствующий договор благоприятно скажется на гражданах Молдовы и обеспечит их свободным управлением транспорта на территории Турции. Министр внутренних дел добавил, что это соглашение также благоприятно скажется и на экономике страны.

"Это поможет гражданам Молдовы заключить выгодные трудовые контракты в Турции", - добавил Войку.

Соглашение о конвертации и взаимном признании водительских прав молдавская и турецкая стороны подписали в прошлом году во время заседания совета по стратегическому сотрудничеству Молдова-Турция.

Вместе с ним, стороны также заключили соглашения о взаимном создании культурных центров и их деятельности, обучении и подготовке сотрудников правоохранительных органов, а также межправительственное соглашение в области комбинированных международных грузоперевозок.

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