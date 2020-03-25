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Общественный транспорт

Власти уточнили, как долго проезд в троллейбусах и автобусах будет бесплатным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29655056/vlasti-utochnili-kak-dolgo-proezd-v-trolleybusakh-i-avtobusakh-budet-besplatnym.html

Работа столичного общественного транспорта продолжается в специальном режиме: с 05.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Поездки в кишиневских троллейбусах и автобусах будут бесплатными до 10 апреля 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе примэрии (мэрии) молдавской столицы.

"Данная мера принята на срок в 15 дней после того, как кондукторов призвали не выходить на работу, чтобы предотвратить заражение COVID-19", - отметили в примэрии.

Работа столичного общественного транспорта продолжается в специальном режиме: с 05.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00.

"Затем муниципалитет предоставит национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям информацию о убытках, понесенных в течение 15 дней в результате бесплатной перевозки пассажиров. По запросу эти затраты будут компенсированы из средств Резервного фонда правительства", - добавили в столичной администрации.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (286)

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