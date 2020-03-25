Часть вкладов, "сгоревших" во времена перестройки, вернут: кого это ждет

Хорошая новость для жителей Молдовы, у которых были личные счета в Banca de Economii (Сбербанк) во времена СССР.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Индексация денежных вкладов населения в Banca de Economii (Сбербанк в период МССР) продолжится и в нынешнем году. Правительство Молдовы утвердило проект постановления о возрастных категориях лиц, чьи деньги на счетах будут выплачены в 2020-м году.

"В государственном бюджете на этот год предусмотрены необходимые на эти цели финансовые средства - 64 миллиона леев", - сказал вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца.

По его словам, индексацией в рамках второго этапа смогут воспользоваться вкладчики 1948-1951 годов рождения. Речь идет о 67 тысяче 359 гражданах. Для этого, сказал глава Минфина, по предварительным расчетам потребуется 63,7 миллиона леев.

"В тоже время предлагается, чтобы в 2020-м продолжилась индексация и в рамках первого этапа для тех граждан, у которых не было возможности воспользоваться этим правом. В этом году предлагаем выделить на эти цели 300 тысяч леев", - добавил Пушкуца.

Речь в данном случае идет о вкладчиках до 1991 года рождения.

"С 2003 по 2019 годы индексированная сумма, выплаченная из государственного бюджета, вкладчикам Banca de Economii, составила 792 тысячи леев", - сказал министр.

Индексация вкладов осуществляется в соответствии с Законом от 12 декабря 2012 года. На первом этапе предусматривается индексация первой тысячи рублей суммарного остатка на всех счетах, принадлежащих вкладчику, в соотношении 1 рубль - 1 лей. На втором этапе баланс, превышающий первую тысячу рублей, индексируется в соотношении 2,5 рубля - 1 лей.

Получить деньги можно в отделениях ГП "Почта Молдовы".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK