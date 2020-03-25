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На каких авиарейсах граждане России могут покинуть Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29656541/na-kakikh-aviareysakh-grazhdane-russia-mogut-pokinut-moldova.html

Российская дипломатическая миссия продолжает предпринимать необходимые меры по репатриации граждан РФ.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Посольство России в Молдове предоставило информацию о чартерных рейсах для сограждан, желающих вернуться в Российскую Федерацию из республики. Об этом сказано на официальной странице дипмиссии в Facebook. 

По данным посольства, самолет авиакомпании FlyOne совершит 26 марта чартерный рейс по маршруту Кишинев-Москва. Билеты можно купить до 01.00 и с 08.00 четверга, 26 марта, по адресу: Кишинев, ул. Д.Кантемир, д.5/4. За дополнительной информацией (включая вопросы стоимости билетов и количества мест) обращаться по телефонам: +373-67-160001, +373-22-606144, +373-22-780-441. 

"Посольство продолжает предпринимать необходимые меры по репатриации российских граждан", - отметили в дипмиссии.

А 27 и 28 марта улететь в Россию можно на специальных рейсах авиакомпании AirMoldova. 

Самолет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как гражданам Молдовы вернуться из России

"По информации авиакомпании AirMoldova, 27 марта (в 13.40 и 19.30) и 28 марта (в 13.40) марта сбудут организованы три чартерных рейса по маршруту Кишинев-Москва. Билеты будут продаваться 27.03 с 09.00 и 28.03 с 09.00 в Международном аэропорту Кишинева", - пояснили в посольстве.

По всем вопросам (включая вопросы стоимости билетов и количества мест) обращаться по телефону: +373-22-830-830.

В дипмиссии напомнили, что до 1 мая 2020 действует запрет на въезд в РФ иностранцев, не проживающих в России постоянно.

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