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Самолет.

Как гражданам Молдовы вернуться из России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200325/29656664/kak-grazhdanam-moldova-vernutsya-iz-russia-v-respubliku.html

В молдавской дипмиссии отметили, что граждане, у которых нет действительных заграничных паспортов Республики Молдова, могут обратиться в посольство для получения в срочном порядке "Свидетельства на возвращение".

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Важная информация для граждан Молдовы, которые находятся в России и хотят вернуться домой: для них организовано сразу несколько чартерных рейсов.

В Кишинев можно вернуться самолетами авиакомпании AirMoldova из московского аэропорта Домодедово:

  • 27 марта - в 17.30;
  • 27 марта - 23.20;
  • 28 марта - 17.30.
"Авиабилеты можно приобрести в кассе № 94 аэропорта Домодедово. Цена одного билета составляет 20 тысяч рублей плюс комиссионный сбор компании, которая организует чартеры", - отметили в посольстве.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В дипмиссии отметили, что граждане, у которых нет действительных заграничных паспортов Республики Молдова, могут обратиться в посольство для получения в срочном порядке "Свидетельства на возвращение".

"Для получения дополнительной информации следует обратиться в Посольстве по телефону +7 495 624-53-53, 📧📩email: consul.moscova@mfa.gov.md и у представителей компании MXM +7 926-618-29-18, +7 985-230-02-38", - отметили в дипмиссии.

Из Кишинева на этих самолетах смогут улететь граждане России, которые пожелали вернуться в РФ.

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