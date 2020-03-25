Как гражданам Молдовы вернуться из России

В молдавской дипмиссии отметили, что граждане, у которых нет действительных заграничных паспортов Республики Молдова, могут обратиться в посольство для получения в срочном порядке "Свидетельства на возвращение".

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Важная информация для граждан Молдовы, которые находятся в России и хотят вернуться домой: для них организовано сразу несколько чартерных рейсов.

В Кишинев можно вернуться самолетами авиакомпании AirMoldova из московского аэропорта Домодедово:

27 марта - в 17.30;

27 марта - 23.20;

28 марта - 17.30.

"Авиабилеты можно приобрести в кассе № 94 аэропорта Домодедово. Цена одного билета составляет 20 тысяч рублей плюс комиссионный сбор компании, которая организует чартеры", - отметили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что граждане, у которых нет действительных заграничных паспортов Республики Молдова, могут обратиться в посольство для получения в срочном порядке "Свидетельства на возвращение".

"Для получения дополнительной информации следует обратиться в Посольстве по телефону +7 495 624-53-53, 📧📩email: consul.moscova@mfa.gov.md и у представителей компании MXM +7 926-618-29-18, +7 985-230-02-38", - отметили в дипмиссии.

Из Кишинева на этих самолетах смогут улететь граждане России, которые пожелали вернуться в РФ.

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