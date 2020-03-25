Все будет хорошо: в Кишиневе стартовал необычный конкурс рисунков

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) столичной примэрии объявило о старте детского конкурса солидарности и рисунка "Totul va fi bine" ("Все будет хорошо").
Инициаторы задались целью помочь непрерывному дистанционному обучению воспитанников детских садов и школ в связи с борьбой против заражения COVID-19. Организаторы также ставят перед собой задачу продвижения детей с художественными способностями, развития воображения и эстетического вкуса, эмоциональности и любви к жизни.
"Рисунки будут размещены на нашей странице в Facebook. Пользователи соцсети смогут оценить рисунки лайками, а набравший наибольшее количество лайков получит приз зрительских симпатий", - уточнила для Sputnik Молдова Алена Делински, представитель отдела по связям с общественностью ГУОМС примэрии.
Собеседница подчеркнула, что конкурс рисунков пройдёт в два этапа: в период с 23 марта по 1 июня.
"Разработан регламент проведения конкурса, первого отбора работ. Сейчас обсуждается состав жюри и призовой фонд", - добавила Делински.
Принимаются рисунки размера A4 в электронном формате JPG. Каждый участник может представить до трёх работ. Требования к файлам: минимальная ширина – 1000 пикселей, минимальный размер – 350 килобайт, максимальный – 8 мегабайт.Ученики школ и дошкольники могут отправить свои работы в электронном формате на адрес электронной почты concurs.vafibine@gmail.com.
Первый этап уже стартовал и продлится до 15 мая.
На втором этапе, который пройдет в здании главного управления образования, молодежи и спорта, будет организована выставка детских работ. Организаторы определят дальнейшую судьбу рисунков.
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