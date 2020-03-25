Все будет хорошо: в Кишиневе стартовал необычный конкурс рисунков

Вдохновляясь оптимизмом жителей Италии и Румынии, юные кишиневцы могут сплотить родных, друзей и единомышленников и настроить их на позитив в борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) столичной примэрии объявило о старте детского конкурса солидарности и рисунка "Totul va fi bine" ("Все будет хорошо").

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Конкурс солидарности и рисунка "Все будет хорошо".

Инициаторы задались целью помочь непрерывному дистанционному обучению воспитанников детских садов и школ в связи с борьбой против заражения COVID-19. Организаторы также ставят перед собой задачу продвижения детей с художественными способностями, развития воображения и эстетического вкуса, эмоциональности и любви к жизни.

"Рисунки будут размещены на нашей странице в Facebook. Пользователи соцсети смогут оценить рисунки лайками, а набравший наибольшее количество лайков получит приз зрительских симпатий", - уточнила для Sputnik Молдова Алена Делински, представитель отдела по связям с общественностью ГУОМС примэрии.

Собеседница подчеркнула, что конкурс рисунков пройдёт в два этапа: в период с 23 марта по 1 июня.

"Разработан регламент проведения конкурса, первого отбора работ. Сейчас обсуждается состав жюри и призовой фонд", - добавила Делински.

Принимаются рисунки размера A4 в электронном формате JPG. Каждый участник может представить до трёх работ. Требования к файлам: минимальная ширина – 1000 пикселей, минимальный размер – 350 килобайт, максимальный – 8 мегабайт.Ученики школ и дошкольники могут отправить свои работы в электронном формате на адрес электронной почты concurs.vafibine@gmail.com.

Первый этап уже стартовал и продлится до 15 мая.

На втором этапе, который пройдет в здании главного управления образования, молодежи и спорта, будет организована выставка детских работ. Организаторы определят дальнейшую судьбу рисунков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK