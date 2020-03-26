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Исправительное учреждение

Плюс 10 миллионов: затраты на строительство тюрьмы в Бубуечь вырастут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29651397/plyus-10-millionov-zatraty-na-stroitelstvo-tyurmy-bubueci-vyrastut.html

По замыслу властей, новая тюрьма должна стать альтернативой пенитенциарному учреждению №13, расположенному в столице.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Правительство внесло поправки в соглашение о займе между Молдовой и Банком развития Совета Европы. Речь идет о дополнительных 10 миллионах евро, которые государство намерено одолжить на строительство тюрьмы на окраине Кишинева - в коммуне Бубуечь. Переговоры об увеличении суммы начались во второй половине прошлого года.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виновата инфляция: что еще нужно, чтобы, наконец, построить новую тюрьму

Новая тюрьма должна стать альтернативой пенитенциарному учреждению №13, расположенному в столице.

В 2013 году Банк развития Совета Европы согласился выделить на эти цели молдавскому правительству заем на 39 миллионов евро. Однако, как пояснили в министерстве юстиции, за прошедшие годы инфляция увеличилась почти на 6%, а вместе с ней выросла стоимость расходов на возведение новой тюрьмы.

В конце прошлого года профильное ведомство сообщало, что работы начнутся в 2020-м и продлятся около трех лет. Проект строительства нового пенитенциарного учреждения заложен в бюджете на текущий год. По последним данным, вклад правительства составит 6 миллионов 800 тысяч евро, сообщается в информационной записке к документу.

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Пенитенциарное учреждение №13 неоднократно попадало в поле зрения правозащитников и европейских структур в связи с плохими условиями содержания заключенных.

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