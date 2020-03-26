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Рынок труда: вакансии, количество безработных и размер пособия

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29654497/rynok-truda-vakansii-kolichestvo-bezrabotnykh-i-razmer-posobiya.html

Правительство принимает меры для сокращения количества безработных граждан, создавая благоприятные условия для бизнес-среды, но проблема остается актуальной.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В начале марта текущего года в базе данных Национального агентства занятости населения числилось в общей сложности 17 тысяч 879 безработных. Согласно статистическому отчету, за февраль зарегистрировали 2 тысячи 997 безработных, из которых тысяча 353 - женщины.

© Sputnik / Евгения Новоженина
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По данным агентства, с начала текущего года тысяча 422 человека получили пособие по безработице, его средний размер составил чуть более тысячи 787 леев.

В то же время, пособие по трудоустройству получили 13 человек, с помощью сотрудников агентства были трудоустроены 5 тысяч 555 человек, а 24 тысячи 632 получили консультации и необходимую информацию. В то же время, в конце февраля 276 человек окончили курсы профессиональной подготовки.

В конце февраля 2020 года в базе данных было зарегистрировано 10 тысяч 649 вакантных рабочих мест.

По данным Национального бюро статистики, городские жители страдают от безработицы в большей степени (4,6%), нежели сельское население (3,4%). У мужчин общий уровень безработицы - 4,1%, у женщин - 3,9%. Среди молодежи 15-24 лет безработица составляет 11,3%, а среди людей старше этот показатель ниже - 8,4%.

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