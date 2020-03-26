Как в Приднестровье решают дела тех, кому нужно домой или уехать на лечение

Кому-то срочно необходимо вернуться в Приднестровье, кому-то – выехать на правый берег Днестра: у каждого есть своя серьезная причина. В МВД рассказали, как решают подобные сложные ситуации во время карантина.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Въезд и выезд в условиях чрезвычайного положения для жителей Приднестровья строго регламентирован. Проблемы тех, кому необходимо отправить на экстренное лечение вне территории Приднестровья или кому важно вернуться домой, решают в правоохранительном ведомстве, руководитель которого возглавляет оперативный штаб по решению вопросов с коронавирусом.

Три возможные причины

Власти позволили перемещение через границу всего по трем причинам. При необходимости оказания неотложной медицинской помощи в зарубежных медучреждениях (строго по направлению врача), для участия в церемонии погребения умерших близких родственников или решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением государства (по предварительному согласованию с оперативным штабом).

"На горячую линию МВД и сайт ведомства ежедневно поступает множество сообщений от граждан. Ни одно из них не остается без внимания. Особенно, когда на кону жизнь и здоровье людей", - говорят в правоохранительном ведомстве.

В соседнее село

Силами Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса уже организована поездка 18 человек на правый берег Днестра. Пятнадцать приднестровцев, обратившихся ранее в штаб, отправились в село Варница, находящееся под юрисдикцией Кишинева.

Родственники выслали им деньги на международные карты. Обналичить денежные средства можно в этом населенном пункте, в ближайшем банкомате. Вместе с гражданами поехал медицинский работник. Он обеспечил безопасность: всем выдал индивидуальные средства защиты, не допустил контакты с местными жителями, банкомат обработал специальным дезинфицирующим раствором.

Экстренное лечение

На ведомственных авто также повезли трех жительниц Приднестровья на лечение в Кишинев.

"Одну из них доставили в медучреждение Кишинева для последующего размещения в стационаре, двух других после посещения врачей привезут обратно в Приднестровье с соблюдением необходимых мер предосторожности. Делается все возможное, чтобы не допустить импорт" вируса в регион", - отметили в МВД.

Прежде также удовлетворили просьбу жительницы Каменского района о разрешении выезда в Кишинев, в Немецкий диагностический центр, на плановое МРТ-обследование ее трехлетнего внука.

Когда малышу было 11 месяцев, у него диагностировали рак надпочечника. Опухоль удалили в прошлом году, сейчас у мальчика состояние ремиссии. Чтобы не допустить возвращения болезни, важно постоянно показывать его специалистам. Решение было принято незамедлительно. И семья получила пропуск на пересечение границы.

До этого откликнулись на просьбу 58-летнего жителя Тирасполя, который серьезно болен. С 2012 года врачи зафиксировали у него уже третий случай рака. "До сих пор тираспольчанин проходил химиотерапию в Приднестровье. Впереди 35-дневный курс радиотерапии в Кишиневе, куда его довезли нашим транспортом", - отметили в ведомстве.

Воссоединение с семьей

Немало случаев, когда кто-то отправился в гости к своим родственникам, живущим в Приднестровье, но после введения карантина не смог вернуться домой. Чаще всего это дети, которые приехали погостить к своим бабушкам и дедушкам, но все-таки хотят после приятных каникул оказаться вместе с папой и мамой, живущими в Кишиневе.

Такая история произошла с 8-летним мальчиком из Кишинева, которого родители привезли в Чобручи к бабушке, но к определенному моменту ему необходимо было вернуться обратно. Приднестровские правоохранители довезли ребенка до Бендерской таможни. На границе его передали маме.

Другим родителям передали 8-летних сестер-двойняшек, которые живут в Кишиневе. Когда в Молдове закрыли школы на карантин, родители привезли дочек в село Протягайловка, к бабушке и дедушке.

"Планировали их оставить у нас на несколько дней, а вышло, что границы закрыли. Что делать? Выход мы с супругой нашли. Узнали о горячей линии из интернет-новостей. Позвонили. Нам помогли очень быстро", - рассказал дедушка девочек.

Произошла еще одна история воссоединения семьи. На сайт МВД Приднестровья поступило обращение от Екатерины. Женщина попросила оказать содействие и разрешить выезд ее несовершеннолетних детей домой в город Кишинев. Ребята 10 и 12 лет до сих пор гостили у бабушки в селе Подоймица Каменского района. Сотрудники Каменской автоинспекции довезли подростков на КПП города Рыбница. На границе их передали родителям.

С учетом приднестровцев, привезенных в кишиневский аэропорт, всего силами МВД удовлетворено 220 заявок о предоставлении транспорта и доставке к месту назначения.

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