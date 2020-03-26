Додон обратился к представителям молдавской диаспоры за рубежом

Глава республики отметил, что всех граждан Молдовы, возвращающихся в страну, примут домой. Но в то же время не нужно подвергать риску тех, кто не выезжал за пределы государства.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти республики ждут и примут соотечественников, которые решили вернуться домой.

"Мы очень хотим, чтобы наши граждане вернулись домой. Это национальная трагедия - за 28 лет независимости мы потеряли треть населения. У нас было 4,5 миллиона граждан в начале 90-х, то есть в первые годы независимости после распада Советского Cоюза. Сейчас у нас три миллиона человек, то есть свыше 1,5 миллиона уехали из страны. Конечно, мы хотим, чтобы эти люди вернулись в домой, остались здесь и работали для развития Молдовы и экономики страны", - отметил Додон.

Говоря о том, какова ситуация с возвращением соотечественников на данном этапе, президент отметил, что здесь не все так просто.

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"Некоторые критикуют, почему власти Молдовы не арендуют самолеты, чтобы вернуть всех домой. Во-первых, это невозможно. Даже если речь идет не о миллионе, а о сотнях тысяч граждан. Представьте хотя бы 200 тысяч граждан, как их всех перевезти за неделю-две домой. У нас нет таких возможностей. Во-вторых, как эти соотечественники будут проходить здесь все фильтры проверки, учитывая, какие есть риски", - отметил сказал Додон.

Президент обратил внимание на меры, которые принимают другие страны в отношении своих граждан, возвращающихся из-за границы. По словам главы республики, некоторые государства организуют специальные зоны (на стадионах и других крупных объектах), куда помещают людей на 14-дневный карантин. А в Китае, как отметил Додон, расходы на содержание в период карантина несет человек, который вернулся в страну. По его словам, власти Молдовы не хотят вводить такие жесткие меры.

"Мы примем всех домой. Но в то же время мы не должны подвергать риску те три миллиона граждан, которые находятся здесь, в Молдове. Среди них - 600-700 тысяч пенсионеров и 700 тысяч детей. Плюс около миллиона экономически активного населения", - добавил Додон.

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При этом глава республики отметил, что в первую очередь приоритет при возвращении домой должен быть отдан несовершеннолетним гражданам и многодетным родителям. "Затем перейдем к следующим этапам. Поэтому всю поддержку мы окажем, но хотелось бы и понимания со стороны тех, кто находится за рубежом. Они критикуют. Некоторые из них поступают безответственно и ставят под угрозу всю медицинскую систему Молдовы", - сказал Додон.

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