Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства образования, культуры и исследований.
Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.
Приказ Минобразования касается правил образовательного процесса во всех государственных и частных учреждениях, дошкольных учреждениях, начальных, средних, технических, высших учебных заведениях, во внешкольных и специальных учебных заведениях по всей стране. Руководители образовательных учреждений всех уровней обязаны продолжить учебный процесс дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Министерством были опубликованы документы, которые регламентируют порядок дистанционного обучения: методология дистанционного продолжения учебного процесса в условиях карантина; рамочное положение об организации профессионально-технического образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен, и рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в высших учебных заведениях.
"Министерство образования, культуры и исследований призывает образовательное сообщество проявить ответственность и солидарность", - говорится в пресс-релизе министерства.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
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