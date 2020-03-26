Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства образования, культуры и исследований.

© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях

Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.

Приказ Минобразования касается правил образовательного процесса во всех государственных и частных учреждениях, дошкольных учреждениях, начальных, средних, технических, высших учебных заведениях, во внешкольных и специальных учебных заведениях по всей стране. Руководители образовательных учреждений всех уровней обязаны продолжить учебный процесс дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий.

© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях (2)

Министерством были опубликованы документы, которые регламентируют порядок дистанционного обучения: методология дистанционного продолжения учебного процесса в условиях карантина; рамочное положение об организации профессионально-технического образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен, и рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в высших учебных заведениях.

"Министерство образования, культуры и исследований призывает образовательное сообщество проявить ответственность и солидарность", - говорится в пресс-релизе министерства.

Коронавирус в Молдове

Ранее депутаты молдавского парламента одобрилив стране с 17 марта по 15 мая из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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