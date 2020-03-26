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Пустая классная комната в начальной школе

Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП

© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29660957/uchebnyy-protsess-v-shkolakh-priostanovlen-v-techenie-vsego-perioda-deystviya-chp.html

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Образовательный процесс в учебных заведениях Молдовы приостановлен в течение всего периода действия чрезвычайного положения в республике. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте министерства образования, культуры и исследований.

Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях

Полностью образовательный процесс не прерывался, учащихся стали переводить на онлайн обучение.

Приказ Минобразования касается правил образовательного процесса во всех государственных и частных учреждениях, дошкольных учреждениях, начальных, средних, технических, высших учебных заведениях, во внешкольных и специальных учебных заведениях по всей стране. Руководители образовательных учреждений всех уровней обязаны продолжить учебный процесс дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Указ Минобразования о приостановке образовательного процесса в учебных заведениях (2)

Министерством были опубликованы документы, которые регламентируют порядок дистанционного обучения: методология дистанционного продолжения учебного процесса в условиях карантина; рамочное положение об организации профессионально-технического образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен, и рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в высших учебных заведениях.

"Министерство образования, культуры и исследований призывает образовательное сообщество проявить ответственность и солидарность", - говорится в пресс-релизе министерства.

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© Sputnik / Rodion Proca
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