Примэрия Кишинева приняла решение о социальной поддержке населения к Пасхе

Десятки тысяч пенсионеров и социально уязвимых лиц из числа жителей столицы получат к праздникам материальную помощь.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. На пасхальные праздники 70 тысяч пенсионеров муниципия Кишинев получат от примэрии социальную помощь в размере 100 леев. Это решение было принято на заседании муниципальной комиссии по социальной защите, заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Кроме того, финансовая помощь была выделена нескольким общественным объединениям. Так, по 500 леев получат к Пасхе 918 человек из кишиневского территориального отделения Общества глухих РМ и 850 человек из столичной организации Общества слепых РМ. По словам примара Кишинева, изучается возможность оказания материальной помощи 1711 пожилым одиноким людям, в размере 500 леев каждому, а также возможность выделить помощь в размере 500 леев для 21 члена Ассоциации евреев Молдовы – бывших узников нацизма.

Финансовые средства будут доставлены получателям работниками почты вместе с пенсиями, начиная с 30 марта, сообщил Чебан.

Также местная администрация рассматривает возможность предоставления 1200 социально уязвимым жителям столицы продовольственных пакетов, которые заменят бесплатные обеды в социальных столовых.

Муниципальные власти собираются расширить список получателей помощи и ввести новые способы поддержки населения, начиная со следующего месяца, заявил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK