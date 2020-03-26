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Примэрия Кишинева

Примэрия Кишинева приняла решение о социальной поддержке населения к Пасхе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29661703/primaria-chisinau-prinyala-reshenie-o-sotsialnoy-podderzhke-naseleniya-k-paskhe.html

Десятки тысяч пенсионеров и социально уязвимых лиц из числа жителей столицы получат к праздникам материальную помощь.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. На пасхальные праздники 70 тысяч пенсионеров муниципия Кишинев получат от примэрии социальную помощь в размере 100 леев. Это решение было принято на заседании муниципальной комиссии по социальной защите, заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

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Кроме того, финансовая помощь была выделена нескольким общественным объединениям. Так, по 500 леев получат к Пасхе 918 человек из кишиневского территориального отделения Общества глухих РМ и 850 человек из столичной организации Общества слепых РМ. По словам примара Кишинева, изучается возможность оказания материальной помощи 1711 пожилым одиноким людям, в размере 500 леев каждому, а также возможность выделить помощь в размере 500 леев для 21 члена Ассоциации евреев Молдовы – бывших узников нацизма.

Финансовые средства будут доставлены получателям работниками почты вместе с пенсиями, начиная с 30 марта, сообщил Чебан.

Также местная администрация рассматривает возможность предоставления 1200 социально уязвимым жителям столицы продовольственных пакетов, которые заменят бесплатные обеды в социальных столовых.

Муниципальные власти собираются расширить список получателей помощи и ввести новые способы поддержки населения, начиная со следующего месяца, заявил Чебан.

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Теги:
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