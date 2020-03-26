Молдова полностью приостановила авиасообщение на период действия ЧП

Авиаперевозчикам, которые во время действия чрезвычайного положения будут выполнять чартерные рейсы в Молдову, запрещено брать на борт иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Молдова приостановила авиасообщение со всеми странами на период действия чрезвычайного положения в республике, объявленного из-за коронавируса нового типа. Об этом сказано в операционной директиве Органа гражданской авиации.

"Приостанавливаются все регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы из и в Молдову. Чартерные рейсы, которые перевозят граждан Молдовы, будут авторизованы в период действия чрезвычайного положения комиссией по чрезвычайным ситуациям на основе запросов Органа гражданской авиации", - отмечено в директиве.

Там также указано, что авиаперевозчикам, которые во время действия чрезвычайного положения будут выполнять чартерные рейсы в Молдову, запрещено брать на борт иностранных граждан (исключение - иностранцы, у которых есть вид на жительство в республике, прописка или разрешение на пребывание, обслуживающий транспорт персонал, экипаж самолетов, члены дипмиссий, аккредитованных в Молдове).

"Данная директива действительна на весь период чрезвычайного положения - до 15 мая 23.59 с возможностью продления", - сказано в документе.

Национальный авиаперевозчик Air Moldova сообщил в четверг, что приостанавливает все полеты на время действия чрезвычайного положения.

"На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №9 от 15 марта 2020 года и операционной директивы Органа гражданской авиации №05 от 25 марта авиакомпания Air Moldova приостанавливает все полеты до 15 мая 2020 (время 23.59)", - сообщили в авиакомпании.

В случае, если приобретен билет на этот период, перевозчик предлагает:

изменить дату вылета бесплатно до 24 октября 2020;

возврат по правилам тарифа билета.

"Уважаемые пассажиры, по всем вопросам просим Вас обращаться письменно на адрес электронной почты helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md. Air Moldova уверяет вас в том, что наша команда делает все возможное для того, чтобы уменьшить ваш дискомфорт", - отметил авиаперевозчик.

Об аналогичных мерах заявила и компания Flyone. Пассажиры, которые приобрели билеты на указанные сроки, могут:

бесплатно обменять билет на рейс в том же направлении до 31 декабря 2020 года в зависимости от наличия мест;

бесплатно изменить билет на другое направление до 31 декабря 2020 года в зависимости от наличия мест;

получить ваучер в размере полной стоимости билета плюс 20% от изначальной стоимости;

возмещение в соответствии с тарифными правилами.

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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