14:54 26 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD18.00
  • RUB0.23
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Самолет

Молдова полностью приостановила авиасообщение на период действия ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (303)
743 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29662399/moldova-polnostyu-priostanovila-aviasoobschenie-na-period-deystviya-chp.html

Авиаперевозчикам, которые во время действия чрезвычайного положения будут выполнять чартерные рейсы в Молдову, запрещено брать на борт иностранных граждан.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Молдова приостановила авиасообщение со всеми странами на период действия чрезвычайного положения в республике, объявленного из-за коронавируса нового типа. Об этом сказано в операционной директиве Органа гражданской авиации.

"Приостанавливаются все регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы из и в Молдову. Чартерные рейсы, которые перевозят граждан Молдовы, будут авторизованы в период действия чрезвычайного положения комиссией по чрезвычайным ситуациям на основе запросов Органа гражданской авиации", - отмечено в директиве.

Там также указано, что авиаперевозчикам, которые во время действия чрезвычайного положения будут выполнять чартерные рейсы в Молдову, запрещено брать на борт иностранных граждан (исключение - иностранцы, у которых есть вид на жительство в республике, прописка или разрешение на пребывание, обслуживающий транспорт персонал, экипаж самолетов, члены дипмиссий, аккредитованных в Молдове).

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП

"Данная директива действительна на весь период чрезвычайного положения - до 15 мая 23.59 с возможностью продления", - сказано в документе.

Национальный авиаперевозчик Air Moldova сообщил в четверг, что приостанавливает все полеты на время действия чрезвычайного положения.

"На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №9 от 15 марта 2020 года и операционной директивы Органа гражданской авиации №05 от 25 марта авиакомпания Air Moldova приостанавливает все полеты до 15 мая 2020 (время 23.59)", - сообщили в авиакомпании.

В случае, если приобретен билет на этот период, перевозчик предлагает:

  • изменить дату вылета бесплатно до 24 октября 2020;
  • возврат по правилам тарифа билета.
"Уважаемые пассажиры, по всем вопросам просим Вас обращаться письменно на адрес электронной почты helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md. Air Moldova уверяет вас в том, что наша команда делает все возможное для того, чтобы уменьшить ваш дискомфорт", - отметил авиаперевозчик.

Об аналогичных мерах заявила и компания Flyone. Пассажиры, которые приобрели билеты на указанные сроки, могут:

  • бесплатно обменять билет на рейс в том же направлении до 31 декабря 2020 года в зависимости от наличия мест;
  • бесплатно изменить билет на другое направление до 31 декабря 2020 года в зависимости от наличия мест;
  • получить ваучер в размере полной стоимости билета плюс 20% от изначальной стоимости;
  • возмещение в соответствии с тарифными правилами.

Хештэг саммита G20 в Гамбурге
© Sputnik / Alex Panzicov
Пандемия коронавируса станет предметом обсуждения "Большой двадцатки"
Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (303)

По теме

Решение правительства: граждане Молдовы могут вернуться домой чартерами
Израильский чартер вернет граждан Молдовы на родину 26 марта
Как гражданам Молдовы вернуться из России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина у себя дома в Казани смотрит трансляцию обращения президента России.
Владимир Путин: обращение к нации на фоне распространения коронавируса
Су-57: российские летчики продемонстрировали возможности новейших истребителей
Су-57: демонстрация возможностей новейших российских истребителей
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться