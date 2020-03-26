Доступ в парки ограничен: как выглядят зоны отдыха в Кишиневе - видео

Согласно распоряжению властей, в республике ограничен доступ в парки, как выглядят эти места отдыха в молдавской столице после введения ограничений, смотрите на видео.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, а также введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19. Такие меры действуют до 15 мая.

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Власти настоятельно рекомендуют всем оставаться дома и не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Большинство населения следует указаниям руководства страны и не выходит на улицы, поэтому в городе довольно пустынно.

До введения строгих мер в некоторых общественных местах, таких, как парки, люди собирались даже во время карантина.

Поэтому с 25 марта было решено запретить посещение парков и других мест для отдыха. За соблюдением всех правил следят не только полицейские, но и военные. Президент Игорь Додон подписал указ о привлечении личного состава министерства обороны к разрешению кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.

Вот так сейчас выглядит парк Валя Морилор.

Безлюдным стал и другой крупный парк молдавской столицы, расположенный в центре города около Кафедрального собора. Скамейки пусты, детские площадки закрыты. Лишь изредка появляются прохожие.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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