Доступ в парки ограничен: как выглядят зоны отдыха в Кишиневе - видео

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, а также введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19. Такие меры действуют до 15 мая.
Время карантина: в общественном транспорте Кишинева принимают особые меры>>>
До введения строгих мер в некоторых общественных местах, таких, как парки, люди собирались даже во время карантина.
Поэтому с 25 марта было решено запретить посещение парков и других мест для отдыха. За соблюдением всех правил следят не только полицейские, но и военные. Президент Игорь Додон подписал указ о привлечении личного состава министерства обороны к разрешению кризисной ситуацией. Глава республики пояснил эти меры динамикой распространения вируса COVID-19 в регионе и стране.
Вот так сейчас выглядит парк Валя Морилор.
Безлюдным стал и другой крупный парк молдавской столицы, расположенный в центре города около Кафедрального собора. Скамейки пусты, детские площадки закрыты. Лишь изредка появляются прохожие.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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