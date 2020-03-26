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Павел Войку

Глава МВД вышел на проверку: какие нарушения обнаружил министр

© Photo : Facebook / Pavel Voicu
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (303)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29663722/glava-mvd-vyshel-na-proverku-kakie-narusheniya-obnaruzhil-ministr.html

Глава МВД обратил внимание, что те, кто отказывается следовать действующим мерам, будут наказаны согласно местному законодательству.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Павел Войку в четверг проверил, как в Кишиневе соблюдаются меры, принятые властями во время действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"Для предотвращения распространения вируса полицейские, карабинеры и военнослужащие сохраняют и обеспечивают общественный порядок на остановках общественного транспорта, чтобы не допустить скопления пассажиров", - отметил Войку.

Министр сообщил, что в общественном транспорте соблюдается дистанция между пассажирами, а также меры по их защите.

Ministrul de Interne a verificat personal dacă se respectă regulile în timpul stării de urgență
© Photo : Facebook / Pavel Voicu
Глава МВД Павел Войку инспектирует общественный транспорт в Кишиневе
"К сожалению, в некоторых продовольственных магазинах не следуют правилам и ограничениям. Ответственные лица одного из магазинов, который я сегодня посетил, не создали никаких условий для защиты покупателей и сотрудников торговой точки", - сказал Войку.

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По его словам, этот магазин был переполнен, а дистанция между людьми не соблюдалась.

"Обращаюсь к гражданам, а также экономическим агентам, администраторам магазинов, соблюдайте все рекомендации и обязательные меры, создавайте условия для безопасности и защиты от COVID-19", - отметил Войку.

Глава МВД обратил внимание, что те, кто отказывается следовать действующим мерам, будут наказаны согласно местному законодательству.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (303)

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