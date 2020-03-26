Глава МВД вышел на проверку: какие нарушения обнаружил министр

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Павел Войку в четверг проверил, как в Кишиневе соблюдаются меры, принятые властями во время действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.
"Для предотвращения распространения вируса полицейские, карабинеры и военнослужащие сохраняют и обеспечивают общественный порядок на остановках общественного транспорта, чтобы не допустить скопления пассажиров", - отметил Войку.
Министр сообщил, что в общественном транспорте соблюдается дистанция между пассажирами, а также меры по их защите.
"К сожалению, в некоторых продовольственных магазинах не следуют правилам и ограничениям. Ответственные лица одного из магазинов, который я сегодня посетил, не создали никаких условий для защиты покупателей и сотрудников торговой точки", - сказал Войку.
"Обращаюсь к гражданам, а также экономическим агентам, администраторам магазинов, соблюдайте все рекомендации и обязательные меры, создавайте условия для безопасности и защиты от COVID-19", - отметил Войку.
Глава МВД обратил внимание, что те, кто отказывается следовать действующим мерам, будут наказаны согласно местному законодательству.
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