Глава МВД вышел на проверку: какие нарушения обнаружил министр

Глава МВД обратил внимание, что те, кто отказывается следовать действующим мерам, будут наказаны согласно местному законодательству.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Павел Войку в четверг проверил, как в Кишиневе соблюдаются меры, принятые властями во время действия чрезвычайного положения из-за COVID-19.

"Для предотвращения распространения вируса полицейские, карабинеры и военнослужащие сохраняют и обеспечивают общественный порядок на остановках общественного транспорта, чтобы не допустить скопления пассажиров", - отметил Войку.

Министр сообщил, что в общественном транспорте соблюдается дистанция между пассажирами, а также меры по их защите.

© Photo : Facebook / Pavel Voicu Глава МВД Павел Войку инспектирует общественный транспорт в Кишиневе

"К сожалению, в некоторых продовольственных магазинах не следуют правилам и ограничениям. Ответственные лица одного из магазинов, который я сегодня посетил, не создали никаких условий для защиты покупателей и сотрудников торговой точки", - сказал Войку.

По его словам, этот магазин был переполнен, а дистанция между людьми не соблюдалась.

"Обращаюсь к гражданам, а также экономическим агентам, администраторам магазинов, соблюдайте все рекомендации и обязательные меры, создавайте условия для безопасности и защиты от COVID-19", - отметил Войку.

Глава МВД обратил внимание, что те, кто отказывается следовать действующим мерам, будут наказаны согласно местному законодательству.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK