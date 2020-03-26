Как граждане Молдовы проходят специальный контроль на границе - видео

В течение последних суток 439 соотечественников вернулись домой на организованных властями чартерных рейсах из Англии, Франции, а также транзитом из Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Пограничная полиция в Международном аэропорту Кишинева и на пункта пропуска "Атаки" приняла меры в соответствии с требованиями по выявлению случаев заболевания COVID-19 и минимизации рисков распространения заболевания. На каждом КПП прибывшим в Молдову гражданам измеряют температуру и предъявляют для заполнения индивидуальные эпидемиологические анкеты. Также наших соотечественников информируют об ответственности при соблюдении режима самоизоляции.

По данным службы, 35 граждан вернулись из России транзитом через территорию Украины и въехали в страну через пункт пропуска "Атаки". В Кишиневском международном аэропорту при прилете в страну двух чартерных рейсов из Англии и Франции было зарегистрировано 404 молдавских гражданина.

Пограничная полиция призывает соотечественников, находящихся за границей и нуждающихся в помощи и информации в связи с объявленным из-за COVID-19 чрезвычайным положением, связаться с дипломатическими миссиями или консульским отделением в государстве, в котором они находятся перед планированием поездок.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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