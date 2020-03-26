Сообщение поставщика: что ждет тех, кто не оплатил счета за электричество

Компания ООО "Premier Energy" обратилась к потребителям с призывом оплачивать услуги удаленно, а тем семьям, которые испытывают финансовые трудности, не стоит беспокоиться - в условиях чрезвычайного положения их не отключат от электросети.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Электроэнергия будет поставляться бесперебойно всем потребителям вне зависимости от того, удалось ли им оплатить фактуру за предыдущий месяц или нет. Об этом сказано в сообщении, распространенном ООО "Premier Energy".

"В настоящий момент все мы переживаем беспрецедентные условия чрезвычайного положения. Это составляет определенный дискомфорт для каждого. Для того, чтобы приостановить распространения эпидемии, мы вынуждены адаптироваться и соответствовать вызовам", - говорится в сообщении.

В таких условиях компания продолжит бесперебойные поставки электроэнергии. В ООО "Premier Energy" также отметили, что оплата счетов-фактур может представлять для ряда потребителей определенные сложности, поэтому потребителей призывают пользоваться услугами онлайн-сервисов.

Тем же, кто, в силу ряда причин, не может прибегнуть и к таким методам расчета, не стоит волноваться - в период действия в стране чрезвычайного положения, вызванного опасностью распространения коронавируса, от электросети за долги их отключать не будут, уточнили на предприятии.

"О возможности продления расчетного периода для бытовых потребителей уже сообщало Национальное агентство по регулированию в энергетике, соответствующую информацию мы хотели бы донести и до всех наших клиентов", - заявили в компании.

Важно все же проявить ответственность

В то же время, в ООО "Premier Energy" попросили клиентов ответственно отнестись к распространенному сообщению и, по возможности, все же стараться рассчитаться по фактурам.

В случае, если период чрезвычайного положения в стране продлится долго, это приведет к нехватке средств на предприятии, что может повлечь за собой опасность бесперебойного продолжения поставок электроэнергии.

"Из ста леев, которые оплачивает каждый потребитель, 60 леев идут на закупку электроэнергии у компании "Energocom", которая затем должна рассчитаться с предприятием "Termoelectrica", Кучурганской ГРЭС а также за энергию, поступающую в Молдову из соседней Украины", - уточнили в компании "Premier Energy".

В компании уверены - если каждый из граждан страны приложит все усилия для недопущения развития такого сценария, удастся минимизировать риски, связанные с накоплением долгов среди населения.

Показания счетчиков пока снимать не будут

Компания-поставщик электроэнергии до 31 марта 2020 года не будет снимать показания электрических счетчиков. Мера носит временный характер и соответствует действующему регламенту НАРЭ "О поставке электроэнергии".

Клиенты "Premier Energy" получат счета, рассчитанные на основе индивидуального оценочного индекса для каждого отдельного потребителя. Оценочная формула предусматривает арифметический расчет среднесуточного значения за три последних месяца, которое умножается на количество дней, включенных в выставленный счет.

Предполагается, что рассчитанный по формуле показатель будет незначительно отличаться от фактических данных, зафиксированных счетчиком.

Соответствующие нововведения касаются только потребителей, которые должны получать в этот период счета за потребленную электроэнергию согласно индивидуальному графику.

Решение НАРЭ

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запретило отключать и штрафовать потребителей в случае неуплаты счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду.

"На период чрезвычайного положения НАРЭ запрещает владельцам лицензий, регулируемых ведомством, приостанавливать (отключать) предоставление услуг и применять штрафы в случае неуплаты в срок потребителями счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду", - отметили в структуре.

Правда будут и исключения - отключения будут проводиться в ситуациях, когда необходимо избежать угрозы жизни и здоровью людей или повреждения имущества.

"В течение этого периода владельцы лицензий вправе выставлять ежемесячные счета в соответствии с приблизительными расчетами при условии, что основу расчета будет составлять среднесуточное потребление, зарегистрированное в течение аналогичного календарного периода предыдущего года", - добавили в НАРЭ.

После того, как чрезвычайное положение снимут, поставщики проведут пересчет в соответствии с показателями, зарегистрированными измерительным оборудованием.

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