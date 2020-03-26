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Скорая помощь.

Трое членов комиссии по ЧС в Кагуле попали под подозрение на COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29664973/troe-chlenov-komissii-po-cs-kagul-popali-pod-podozrenie-covid-19.html

Кроме того, оказалось, что инфекция подтвердилась у четверых медицинских работников из Сорока - речь идет об одном враче, двоих фельдшерах и одной санитарке.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Трое членов комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кагуле попали под подозрение на коронавирус нового типа. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь Минздрава республики Кристина Стратулат.

"По предварительной информации, речь идет о троих гражданах, которых госпитализировали с подозрением. Более детальная информация появится позже, потому что коллеги из Национального центра общественного здоровья изучают эти случаи", - сказала представитель министерства.

К этому она добавила, у четверых медицинских работников скорой медпомощи в Сороках (AMU Soroca) результаты анализов на коронавирус нового типа оказались положительными.

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"Но медицинские работники не были в контакте с больными COVID-19 на рабочем месте. Проверяется, где они могли подхватить инфекцию. Речь идет об одном враче, двоих фельдшерах и одной санитарке", - отметила собеседница.

Все четверо входят в общее число людей, у которых в Молдове подтвердился диагноз COVID-19.

Коронавирус в Молдове

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© Sputnik / Alex Panzicov
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (312)

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