Трое членов комиссии по ЧС в Кагуле попали под подозрение на COVID-19

Кроме того, оказалось, что инфекция подтвердилась у четверых медицинских работников из Сорока - речь идет об одном враче, двоих фельдшерах и одной санитарке.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Трое членов комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кагуле попали под подозрение на коронавирус нового типа. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь Минздрава республики Кристина Стратулат.

"По предварительной информации, речь идет о троих гражданах, которых госпитализировали с подозрением. Более детальная информация появится позже, потому что коллеги из Национального центра общественного здоровья изучают эти случаи", - сказала представитель министерства.

К этому она добавила, у четверых медицинских работников скорой медпомощи в Сороках (AMU Soroca) результаты анализов на коронавирус нового типа оказались положительными.

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"Но медицинские работники не были в контакте с больными COVID-19 на рабочем месте. Проверяется, где они могли подхватить инфекцию. Речь идет об одном враче, двоих фельдшерах и одной санитарке", - отметила собеседница.

Все четверо входят в общее число людей, у которых в Молдове подтвердился диагноз COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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