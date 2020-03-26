Трое членов комиссии по ЧС в Кагуле попали под подозрение на COVID-19

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Трое членов комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кагуле попали под подозрение на коронавирус нового типа. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь Минздрава республики Кристина Стратулат.
"По предварительной информации, речь идет о троих гражданах, которых госпитализировали с подозрением. Более детальная информация появится позже, потому что коллеги из Национального центра общественного здоровья изучают эти случаи", - сказала представитель министерства.
К этому она добавила, у четверых медицинских работников скорой медпомощи в Сороках (AMU Soroca) результаты анализов на коронавирус нового типа оказались положительными.
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"Но медицинские работники не были в контакте с больными COVID-19 на рабочем месте. Проверяется, где они могли подхватить инфекцию. Речь идет об одном враче, двоих фельдшерах и одной санитарке", - отметила собеседница.
Все четверо входят в общее число людей, у которых в Молдове подтвердился диагноз COVID-19.
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